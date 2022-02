Productores de la Colonia Guardamonte podrán acceder al título de sus tierras

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se reunió con productores de la Colonia Guardamonte y les anunció que podrán tener acceso a las escrituras de sus tierras una vez que cumplan el plazo de dos años de ocupación y desarrollo de sus proyectos, que estipula la Ley Nº 10. 664.El escribano mayor de Gobierno, Alejandro Santana; el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, integrantes de la Mutual Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Mayper), los dirigentes de entidades rurales Alfredo Bel y Elvio Guía, el presidente del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutualismo de Entre Ríos (Ipcymer) representante del Ministerio de Gobierno en la Comisión, Ricardo Etchemendy, el presidente de la Comuna de Guardamonte, Eligio Briozzo, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo, y productores de la zona también participaron en la reunión.“Las familias comenzarán a pagar el valor de la tierra, que le fue otorgada por el Estado en calidad de tenencia precaria para el desarrollo de sus proyectos productivos, a partir de tener la escritura -que dispondrá el gobernador Gustavo Bordet con el correspondiente decreto”, explicó Romero al término del encuentro.Además, sostuvo que “ha sido un proceso muy virtuoso donde el Estado le ha dado la posibilidad a los productores de llevar adelante sus proyectos de vida en su lugar de origen, favoreciendo el desarrollo de toda la región”.Actualmente son 20 familias que trabajan las tierras en la Colonia Productiva Guardamonte con diversos proyectos productivos y otras 20 familias de Policías están habitando las viviendas, con el fin de brindar seguridad. Estas 40 familias accedieron a las viviendas y lotes productivos, luego de un exhaustivo proceso de selección que se realizó a través de la Comisión de Seguimiento de la Ley, conformada por representantes de los Municipios cercanos, legisladores, instituciones educativas y las entidades del agro.Cabe recordar que este predio pasó a manos del Estado provincial luego de una sentencia judicial en una causa de enriquecimiento ilícito y tuvo un desarrollo exitoso a partir de la sanción de la Ley 10.664 en el año 2019.“Nosotros venimos trabajando muy bien, tenemos un grupo muy lindo de personas. Somos una gran familia y en la cooperativa estamos casi todos los productores de la Colonia Productiva, incluidos. Ahora con esta noticia que nos dio la ministra nos ponemos muy contentos porque nos brinda más seguridad”, manifestó la productora y presidenta de la Cooperativa, Eladia Weber.“Para nosotros siempre fue positivo esto. Somos grandes pero hay chicos jóvenes que están en la Colonia y que empezaron a trabajar con un pedazo de tierra, que no es fácil conseguir. Es muy positivo”, agregó.El presidente del Ipcymer, Ricardo Etchemendy, indicó: “Hoy tuvimos la grata alegría que hayan venido todos los productores de la Colonia que tenían algunas inquietudes con respecto a lo jurídico: La seguridad de poder tener un título. Ellos tenían una tenencia precaria otorgada por el gobierno provincial, trabajaron codo a codo con la Comisión en un estricto tema de confianza pero el tiempo transcurrido y otros temas que hay que cumplir para que la escritura sea perfecta, se fue demorando, luego se sumó la pandemia, pero esta es una solución”.“La solución era, después de la tenencia precaria, hacer un comodato que iba a tener un tiempo determinado de dos años. La ministra en un buen análisis y conociendo la inquietud de los productores, se juntó rápidamente con el Escribano Mayor de Gobierno y el director de Asuntos Jurídicos para ver cómo acortar ese plazo del comodato. El escribano le dio una opinión técnica, jurídica perfecta que vamos implementar, a partir de la tenencia y de haber cumplido la posesión, se va a hacer directamente la escritura para que ellos puedan tener un título perfecto y avanzar con su proyecto”, explicó.“Fue una reunión muy positiva con los productores y para nosotros como comisión un resultado político de la Colonia que nos da un espaldarazo para seguir trabajando en la comisión con todo el aporte del Ministerio de Gobierno”, agregó.Finalmente, el representante de la Federación Agraria en la Comisión de Seguimiento, Alfredo Bel, expresó: “Los productores siguen trabajando a su ritmo, desde el momento que se le otorgó la tenencia en el 2020, empezaron a trabajar su proyecto, con inversiones y tareas. Catastro el año pasado terminó de definir los límites de los lotes, ya está la parte práctica. Cada productor está creciendo y consolidando su proyecto. Ahora hacía falta que se dé esto para que esas acciones y proyectos tengan pasos firmes con la certeza que lo que está establecido en la ley se va a cumplir a rajatabla. La tenencia precaria pasó a ser el comodato y la etapa de la prueba ya está cumplida”.“Tenemos la tranquilidad de que el 100 por ciento de los productores han cumplido con la cuestión general de lo que debía ser, tanto en la ocupación como en el avance de los proyectos”, agregó Bel.“Esta es una experiencia altamente positiva. La Federación Agraria no se cansa de reconocer que esta acción que se ha hecho en Guardamonte es una experiencia muy interesante y muy esperanzadora. Hay una cuestión y un espíritu que no se veía hace mucho en la provincia. En un espacio donde antes había un campo, logrado en este caso a quién la Justicia se lo decomisó por corrupción y hoy hay muchas familias con proyectos de vida que hoy van consolidando la Comuna Guardamonte”, añadió Bel.“Para la Federación Agraria, el hecho de que productores jóvenes que puedan tener su proyecto y encararlo es una enorme satisfacción y siempre se lo hemos reconocido en la figura de la ministra Romero al gobernador Gustavo Bordet y a todos los que han estado siempre al pie del cañón. Es una experiencia muy positiva”, finalizó.