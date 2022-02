"El mundo es una multilateralidad, y allí debemos vivir y desarrollarnos"

El presidente Alberto Fernández cuestionó este lunes a quienes, desde una visión “bipolar”, critican las negociaciones y los acuerdos alcanzados durante la última semana con China y Rusia y señaló que el mundo en el que Argentina debe vivir y desarrollarse es el de la “multilateralidad”.



En una conferencia de prensa, el Jefe de Estado realizó un balance respecto de los dos primeros destinos que tuvo la actual gira, Rusia y China, y dio a conocer sus expectativas sobre su visita a Barbados.



Acompañado por el canciller Santiago Cafiero y por la portavoz gubernamental Gabriela Cerrutti, Fernández dialogó con la prensa por espacio de 30 minutos en los que insistió sobre la necesidad de adoptar una visión multilateral de la geopolítica.



Consultado sobre supuestas críticas a sus dichos respecto de la dependencia de Argentina con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario, el Presidente señaló que él no recibió “ninguna declaración pública” por parte de ningún funcionario norteamericano, pero sí dijo haber visto “muchas páginas” que hablaban del tema en ese sentido. “No vi ninguna declaración pública cuestionando lo que dije. Es una verdad de perogrullo. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario ¿Qué dije de novedoso? dije algo que todos sabemos. Es algo que digo desde siempre. Se lo dije a (Vladimir) Putin, es algo que hago siempre”, apuntó.



En el mismo sentido, dijo que Argentina tiene que aspirar “a tener relaciones serias, respetuosas, como con cualquier país del mundo”. “No sólo lo creemos, lo practicamos. Si encuentro en Rusia y en China disposición para mejorar las relaciones, bienvenido sea, Si Estados Unidos quiere mejorarlas, bienvenido sea. El mundo es una multilateralidad, en ese mundo debemos vivir y desarrollarnos”, añadió.

Fernández dijo ver que en Argentina “no entienden que el mundo es el otro” y puso como ejemplo el encuentro que, en las últimas horas, mantuvieron el presidente ruso con su par francés, Emmanuel Macron, para trabajar sobre el problema de Ucrania: “Europa está haciendo todo lo que está a su alcance para resolver Ucrania, nadie ve esa bipolaridad. No es que Macron se convirtió en comunista”.

El presidente Alberto Fernández reivindicó el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que a la hora de ser tratado en el Congreso Nacional el proyecto recibirá "el apoyo mayoritario" del Frente de Todos (FdT).



Desde Barbados, donde realiza la última escala de la gira que lo llevó a visitar Rusia y China, el jefe de Estado realizó una conferencia de prensa en la que señaló el acompañamiento internacional al entendimiento.



Y se mostró confiado en conseguir el apoyo de la mayor parte de la coalición gobernante, descartando así cualquier efecto negativo de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada del FdT de Diputados.



Fernández fue consultado respecto del diálogo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo haberlo hecho por última vez mientras estaba en Beijing: "Seguimos trabajando juntos para poner de pie a la Argentina. Respeto todas las posiciones (sobre el acuerdo), pero me toca ser Presidente".



"Hablamos de temas generales. No pongo en dudas que nuestra fuerza va a acompañar mayoritariamente", añadió.



Respecto del acuerdo, Fernández aclaró que tanto el presidente chino Xi Jinping como su par ruso Vladimir Putin "expresaron su satisfacción" por el entendimiento y que, por su parte, sobre el próximo vencimiento con el organismo multilateral y la posibilidad de una demora en el acuerdo, Fernández descartó una intervención de Rusia y China en el directorio del FMI para conseguir un "waiver" (dispensa) de los pagos.



"Ustedes están especulando con los tiempos (de los vencimientos), pero ese tema ya está ordenado con el Fondo", respondió el Presidente.



Volviendo sobre sus dichos respecto de la dependencia argentina al FMI, el mandatario apuntó contra aquellos que lo acusaron de haber “mordido la mano” de quien lo ayudó, en referencia a los Estados Unidos. “A mí me ayudó Europa, me ayudó Rusia, China, los países latinoamericanos y ahí paro. Sí sé quién hizo mucho por que el préstamo se otorgara”, contraatacó.



En ese plano, destacó que tanto la reunión con Putin y la organizada con el mandatario chino, Xi Jinping, fueron más extensas de lo previsto y realizadas en tono “ameno”.



El tema del entendimiento con Fondo Monetario Internacional estuvo presente en ambos encuentros y, según señaló Fernández, sus pares le expresaron satisfacción "por el acuerdo ya que tienen que ver con posibilidades de inversión”.



Además confirmó que en ambos casos se habló sobre los Derechos Especiales de Giro y sobre el Swap de monedas con China y se mostró confiado en conseguir avances en ambas cuestiones.



También ponderó el acuerdo alcanzado con Beijing para que Argentina ingrese a la Franja y a la Ruta de la Seda.

Sobre su visita a Barbados, que se inició este lunes y que tendrá el martes su punto más alto cuando se reúna con la Primera Ministra Mia Mottley y con representantes de Estados del Caribe Oriental (OECO), afirmó que es una actividad que se autoimpuso. “El Caribe vive un momento muy complejo como consecuencia del cambio climático. Los latinoamericanos no le prestamos la atención que merece el Caribe. El viaje dar una señal de confraternidad, demostrar el interés que tengo por el tema”, finalizó.



Télam.