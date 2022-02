Rogel participó de acto para recordar a César Jaroslavsky

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Referentes nacionales y provinciales del radicalismo se acercaron este lunes a la intersección de las calles Chacho Jaroslavsky y Congreso de la ciudad de Victoria para homenajear a quien fue hombre de confianza del expresidente Raúl Alfonsín.



Los oradores, Jorge Monge (presidente de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos), Domingo Maiocco (intendente de Victoria); Luis "Changui" Cáceres (fundador de la Junta Coordinadora Nacional), Jesús Rodríguez (exdiputado nacional), recordaron a César Chacho Jaroslavky como un hombre "con pasión, mesura y responsabilidad".



Luego del relato de quienes lo acompañaron en su extensa carrera política y militante, se descubrió una placa junto al monolito que ya homenajeaba a quien fue presidente de la Juventud Radical de Entre Ríos (1948) y diputado provincial por dos mandatos (1958-1962 y 1963-1966).



Del acto participó su hija, la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, quien acompañada por su hija y nietas aseguró: "El mejor legado que puedo tener de mi padre es sentir el cariño de quienes lo conocieron".



Fabián Rogel, presente en el homenaje, relató que allí “me encontré con legendarios amigos y dirigentes del radicalismo que estuvieron muy cerca de Jaroslavsky en su vida política. Estuve con Enrique Coti Nosiglia, con el entrerriano Marcelo Stubrin y con uno de los colaboradores más estrechos, junto a Sergio Solari, que fue Marcelo Bassani. También, con mi amigo, el legendario constructor de la juventud de la Franja Morada Luis ‘Changui’ Cáceres, con el cual tengo un estima de antaño”.



“Además, compartimos en el recuerdo, una foto con Jesús Rodríguez y con Susana Melo de la Barba, quien fuera convencional muy allegada a ‘Chacho’, que siempre vivió en Victoria y con quien fuimos funcionario junto con Felipe Ascua en el Consejo General de Educación en el primer gobierno radical 1983-1987.



De la misma manera, Rogel contó que, “junto a la placa que fue descubierta, estuve con mi ex profesora y ex presidenta de la Convención, Lilita Stubrin y el ex diputado entrerriano Atilio Benedetti”.