“Hay que lograr una modificación de la ley que siga contemplado el 82% móvil”

El presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, en dialogó con el programa Quién Dice Qué y analizó la situación del organismo.



“Todos los entrerrianos contribuyen en la caja, porque le desfasaje de ingresos y egresos que se cubre con impuestos provinciales que todos pagamos”, expresó a Elonce Scarione.



Sobre la masa de jubilados que tiene la provincial, contó que son cerca de 58.500. En tanto los activos, son cerca de 114.000. “El déficit de este año es de 31 mil millones de pesos”, señaló.



Según relató el presidente, cuando el Gobernador lo designó para estar al frente de la Caja de Jubilaciones le pidió “un ordenamiento administrativo”. “Junto a mis compañeros logramos corregir algunas cuestiones y han tenido buena aceptación. Los haberes promedio de la provincia son de $98.000 y el mínimo de $30.000. Estos son muy pocos y porque vienen de 10 años de autónomos en la provincia”.



Modificación de la ley



Al respecto, el presidente de la Caja de Jubilaciones, señaló que “he tenido algunos llamados para modificarla, pero es algo que tenemos que hacer entre todos, analizando artículo por artículo. Atacar una sola variable no creo que sirva”.



“Algunos legisladores se interesan más que otros, pero es una situación complicada, porque todos vamos a tener que ceder algo”, dijo. Seguidamente, agregó que “hay que lograr una modificación en donde todos sigan jubilándose con el 82% móvil”.



“Si se llega a modificar la ley, hay que hacer algo racional, gradual, no violento porque no sabe cuánto puede solucionar el problema. Hay que empezar a trabajar ahora y todos los sectores juntos”, mencionó.



Aumento a jubilados



Scarione, señaló que “a medida que la provincia y los organismos que están adheridos a la caja, den aumentos, “nosotros lo trasladamos a los jubilados”.

“Con la provincia es más fácil, porque inmediatamente nos mandan los decretos”. Sin embargo, señaló que “hay determinado entes que dan aumento a los activos, pero no nos mandan la documentación y por eso los jubilados pasan 60 días sin percibir el incremento. Es una cuestión simple, que la ley también tiene que corregir”.