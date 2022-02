Colectivos: “Seguiremos con el paro hasta que aparezca el dinero”, afirma UTA

Cobrar lo que corresponde

Difícil situación

. Choferes nucleados en UTA Entre Ríos, comenzaron un paro de colectivos y dejaron a los ciudadanos de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, sin transporte público.El Secretario Adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli, dialogó con. “El viernes habíamos percibido el 50% del sueldo de enero, cuando se cumplió el cuarto día hábil, y tratamos de llegar a un entendimiento hasta este lunes, pero no se pudo”, afirmó.“Los trabajadores quieren cobrar lo que corresponde y tener su sueldo en el bolsillo, pero no se puede esperar. Por eso,y agregó que “se había abonado el 50 por ciento y falta el 50% del sueldo de enero”.. Por eso, desde el gremio, vamos a hacer todo lo posible para que los trabajadores tengan el dinero que les corresponde en su bolsillo”, remarcó.. Esto no puede seguir así y es una situación muy difícil”, sostuvo el Secretario Adjunto de UTA Entre Ríos y agregó que “además, desde septiembre de 2021, la empresa de Paraná, no hace los aportes sindicales”, explicó el representante del gremio.“Entendemos el enojo de los usuarios que se encuentran con una medida de fuerza repentina, pero primero están los trabajadores y a nadie le agrada estar en esta situación”, sostuvo Meuli y“Esperamos que, durante el transcurso del día, aparezca lo adeudado a los trabajadores y en caso de no ser así, tendremos que seguir con la medida de fuerza”, dijo y agregó que “hasta que aparezca el dinero adeudado, seguiremos con el paro”, resaltó.