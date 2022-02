Acuerdo con China: Argentina se incorpora a la Franja y Ruta de la Seda

Política Fernández fue nombrado profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua

El gobierno argentino ultima detalles para adherir oficialmente en las próximas horas a la llamada “franja” y “ruta de la seda” (IFyR, o BRI en inglés), una plataforma para la promoción del comercio y las inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica. La información fue confirmada por una alta fuente del gobierno nacional a Ámbito hace apenas algunos minutos. El acuerdo, que firmarán los presidentes de la Argentina y la República Popular China, Alberto Fernández y XI Jinping -una vez realizado el almuerzo entre ambos mandatarios en Beijing-, consistirá en una planificación y cooperación de dos tramos.El primero de ellos, ya aprobado, de unos u$s 14.000 M que se encuentra bajo el mecanismo denominado “Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica” (DECCE) y un segundo conjunto de inversiones y financiamiento, de más de u$S 9.000 M, que el gobierno argentino presentará en público, una vez realizada oficialmente la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda o IFyR, durante la madrugada del domingo (horario en la Argentina), y que será gestionada y consensuada en un grupo especialmente creado entre ambos países.Para tomar una referencia, según números calculados por el sistema universitario chino, durante el 2021 la IFyR involucró inversiones por casi u$s 60.000 M de China con unos 145 países. De ese total, unos u$s 14.000 M fueron inversión pura y unos u$S 46.000 M en créditos, muchos de ellos fondeados por el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, con sede en Beijing y al que Argentina ya adhirió gracias a las gestiones del hiperactivo embajador en Beijing Sabino Vaca Narvaja.Un buen acercamiento económico al tema podría segmentar la iniciativa del IFyR en dos cuestiones centrales. Por un lado, la cooperación y conectividad vía terrestre (la denominada “Franja Económica de la Ruta de la Seda”) y otra transoceánica (que podría llamarse la “Ruta Marítima de la Seda”), con diversos corredores, con varios registros sectoriales, desde cuestiones relacionadas con lo ambiental, pasando por infraestructura, lo digital, etc. Al margen de los objetivos geopolíticos propios del gigante asiático, téngase presente que China es deficitaria en la producción de energía, alimentos y minerales, sectores en los que la Argentina podría despuntar a nivel mundial en breve. He ahí uno de los grandes motores del acuerdo.Entre los proyectos que se rubricarán, se encuentra no sólo la conocida Central hidroeléctrica del Río Santa Cruz, Represas “Néstor Kirchner y Carlos Cepernic”, sino también la rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas Norte y del San Martín Cargas (en las primeras 2 etapas). Se suma además el proyecto de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica AMBA, la ampliación del Parque Fotovoltaico Cauchari Solar IV Y V, la anunciada Central Nuclear IV y el parque Eólico y Solar “Cerro Arauco”.Un punto relevante es que el acuerdo le permitirá a la Argentina poner en marcha la segunda etapa en la construcción del Gasoducto Transportar.Ar, que une Vaca Muerta con la provincia de Santa Fe, y cuya primera etapa fue financiada por el gobierno argentino.