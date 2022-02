Campamento de la Juventud: para dirigentes, “la UCR liderará el cambio nacional”

Referentes provinciales y nacionales del ‘Centenario’ partido visitaron al exitoso y masivo campamento que se desarrolla en Villa Urquiza este sábado y domingo. Llegaron: Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Facundo Manes, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Mario Negri, quienes destacaron la pertenencia de la UCR dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, pero “con mayor protagonismo”.La marea de banderas rojas y blancas coparon la localidad de Villa Urquiza (de 168 años, fundada el 1º de septiembre de 1853), donde más de 500 jóvenes llevan adelante el décimo campamento de la Juventud Radical de Entre Ríos.Julieta Carrazza, presidente de la JR de Entre Ríos, caracterizó como “histórico y exitoso este campamento que nos motiva a los integrantes de la JR, nos carga de energía y nos llena de esperanza”. Celebró la “movilización de más de 500 jóvenes de todos los departamentos de la provincia” y detalló que “el campamento viene creciendo cada año, gracias al compromiso de los jóvenes, al apoyo de toda dirigencia partidaria de cada localidad y de referentes nacionales. Para nosotros, los jóvenes, es un orgullo reunir a toda la dirigencia nacional y provincial en el décimo aniversario de este tradicional encuentro de formación política”.Los referentes provinciales y nacionales se acercaron al lugar para compartir parte de la jornada con la JR y destacar que en la nueva generación de “militantes está el futuro partidario y del país, siempre respetando los ideales y valores de la UCR como la educación como motor del progreso social, la democracia y el respeto por la institucionalidad”.Los oradores también remarcaron la importancia de seguir en la coalición de Juntos por el Cambio, “no como dueños del espacio, pero tampoco como furgón de cola. Somos una fuerza importante, a la que nos deben respetar porque queremos volver a ser gobierno con responsabilidad, principios e ideología como lo hacemos en las provincias donde gobernamos como Jujuy, Mendoza y Corrientes; y en más de 400 intendencias que tienen al frente a nuestro partido” afirmó Gerardo Morales (gobernador de Jujuy y máxima autoridad partidaria a nivel nacional), y agregó que es “tiempo de cambios en Juntos por el Cambio” y detalló que la UCR tiene “las herramientas para fortalecer al transformación de la República Argentina”.También destacó que los jóvenes deben seguir “creyendo y sosteniendo los proyectos e ideales de la UCR, con pilares en la libertad, igualdad y en los derechos humanos”.Facundo Manes (diputado nacional), por su parte, destacó que “nos moviliza la esperanza que elegimos la mayoría en las elecciones pasadas, no tenemos techo, ni fecha de vencimiento”. “Tenemos una deuda de inspiración con ustedes, a quienes les decimos que no acepten las cosas como son, que luchen, que cuando en la historia los jóvenes avanzaron sucedieron cosas inimaginables”. Además dejó como mensaje: “Creamos en nosotros, en la UCR, que fue protagonista de muchas revoluciones para un país mejor. Hoy tenemos un desafío enorme, y el único partido que puede hacerlo es la UCR. Es aquí y ahora y si no somos nosotros quiénes”.Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, expresó que “llegó el tiempo y estamos preparados con una UCR de pie, para gobernar la República Argentina porque sabemos cómo hacerlo con líderes que ya lo demuestran en sus provincias. A la JR le decimos que nunca bajen los brazos, que creemos en nuestros jóvenes, que mantengan la estructura orgánica, que hay un destino, con un partido político que viene a anteponer su historia, sus principios, su convicción, su fuerza para esa construcción que todos queremos y esa Argentina que soñaron Yrigoyen, Balbín y Alfonsín”. Y cerró remarcando: “Venimos a Entre Ríos, para decirle al país, que esta reunión es el inicio, acá está la UCR de pie para dar las luchas históricas que debemos dar”.Manuel Tennen, intendente de la localidad anfitriona, agradeció a los asistentes, contó datos de la ciudad y remarcó la importancia de un “encuentro de puertas abiertas para toda la UCR entrerriana” y comparó este encuentro con la visita del presidente Raúl Alfonsín en 1985. Además destacó el “esfuerzo y sacrificio de la tarea realizada por la juventud, ellos son el futuro y nosotros debemos acompañarlos”.Mientras que Carolina Losada (vicepresidente del senado nacional) también reflejó la “energía de la JR e importancia de que los jóvenes se involucren en la política, para lograr el cambio con unidad y un plan a largo plazo porque ustedes son el futuro”.“Es importante y propicio que se escuche nuestra agenda, porque hay muchos jóvenes que se están yendo del país, de su tierra. Por eso creo que son estas las instancias donde la Juventud Radical debe empezar a discutir una solución para diversos temas como lo laboral, género y ambiental, entre otras cosas” reflejó Valeria Pavón (presidente de la JR Nacional).Mario Negri (diputado nacional) precisó que la UCR “está en marcha, camino al gobierno para rescatar a la Argentina con una coalición que debe sumar a quienes coincidimos en el futuro y el país que vamos a construir y no amontonar sin importar quién viene”. Destacó que los jóvenes “saltan sin redes, porque no especulan, porque son los que sueñan, construyen, empujan, traccionan y deciden”.Luis Naidenoff (senador nacional) habló de “una vuelta de página” en el país, donde “debemos llevar tranquilidad a la gente, mirando al futuro porque la UCR tiene sentido de la responsabilidad con líderes que administran y gobiernan y también con líderes parlamentarios y sociales”.