Bordet: la nueva Circunvalación redundará en “tránsito seguro para toda la zona”

A fin de año se estaría inaugurando

Bordet destacó que la obra lleva "50 % de avance"



El intendente de Paraná, Adán Bahl

Este sábado por la mañana,“Es una obra muy importante para la ciudad de Paraná. Hablábamos con el intendente Bahl cómo va a mejorar la traza vial de toda la ciudad de Paraná.”, manifestó a Elonce, Bordet.Dentro de los beneficios que se lograrán, detalló:La obra, puso relevancia Bordet, “es: fue una decisión de Alberto Fernández la de disponer de estos fondos para llevar adelante la obra. Se viene cumpliendo religiosamente con los pagos, por eso es que la misma tiene este grado de avance. Y también se inscribe en lo que se viene realizando en materia vial en todo el territorio de la provincia, y también en la ciudad de Paraná, con otras obras. Es el fruto de las obras que venimos desarrollando con el intendente Bahl para poder tener una mejor trama vial en toda la ciudad. Avanzamos y se están viendo todos los resultados del trabajo que venimos realizando”.A su vez, y tras ser consultado,. “Lamentablemente la oposición no votó el Presupuesto en el que había muchas obras para Paraná, para todas las ciudades entrerrianas; esto se va a dificultar mucho. No obstante, estuve reunido con el Presidente y el garantizó, pese a la no aprobación del Presupuesto y a la falta de responsabilidad de muchos diputados que dijeron que iban a trabajar para que Entre Ríos mejore, de hacer las obras, igual”.“Lo mismo ocurre con el entendimiento con el FMI, que es una deuda que contrajo el ex presidente Macri, que hay que pagar este año 19 mil millones de dólares, y 18 mil millones el año que viene. Esto no se puede llevar adelante si no hay un entendimiento y un diferimiento del plazo. Lo hacemos de esta manera para poder garantizar obra pública y a través de esta, la fuente de trabajo”, aseveró.Pidió en este sentido, “trabajar en conjunto y no de manera sesgada, como se lo ha hecho con la no aprobación del Presupuesto que luego retrasan las obras, impactan en los trabajos en la construcción”.contó que junto al Gobernador se hicieron presentes en la intersección de la ruta 12 con Avenida Jorge Newbery. “”, resaltó.Y prometió que e”.Y sobre el Presupuesto nacional que no se aprobó, hizo hincapié que comparte la visión del Gobernador, acotando que en el mismo “estaba la Terminal de Paraná, las calles Balbín, Caputto, Jorge Newbery; la verdad que es muy frustrante pero seguimos trabajando. El Gobernador priorizó esta obra ya desde los primeros días de nuestra gestión”.