Bordet valoró posibilidad de continuar con obras tras acuerdo alcanzado con FMI

El mandatario provincial al ser consultado por medios periodísticos sobre sí el financiamiento para obras en la provincia podría verse condicionado por el acuerdo alcanzado entre Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que "podría verse afectado si el Congreso de la Nación no aprueba el acuerdo”.



“Entendemos que el acuerdo que se logra es el posible”, dijo, y explicó: “Porque el gobierno de Mauricio Macri contrajo una deuda de 44.500 millones de dólares, de los cuales 19.000 vencen en 2022, y 18.000 vencen el año que viene. Lo cual, a todas luces, es imposible de pagar. El gobierno se hace cargo y renegocia nuevamente, y ahora el Congreso tendrá que aprobar este entendimiento”, indicó. Agregó que “a partir de ahí se asegura el financiamiento porque si no se logra aprobar en el Congreso el acuerdo, obras con financiamiento BID no se podrán llevar adelante. Acá hay obras de BID que se están llevando adelante como la planta de tratamiento de efluentes de Gualeguaychú, la ampliación, entre otras”.



Crecimiento económico



Párrafo seguido, el mandatario habló de "una etapa de crecimiento económico y que es importante sostenerla desde el gobierno provincial. Estamos trabajando y acompañando a los productores que han sufrido el efecto de la sequía". En ese sentido, mencionó la firma de actas para líneas de créditos por 800 millones de pesos a tasa cero.



"En esto la provincia hace un esfuerzo grande porque subsidia prácticamente 20 puntos de la tasa, más otros 20 que subsidia Nación, pero entendemos que es la posibilidad que muchos productores puedan recuperar capital de trabajo y puedan enfrentar la nueva campaña", detalló.



"Estas son las herramientas que estamos llevando adelante, además también, de buscar tener otro tipo de acciones como seguros multiriesgo agropecuario a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro”, señaló.



En otro orden, destacó también el trabajo con distintos municipios "para que socialmente podamos ir mejorando las condiciones de vida de toda nuestra población", concluyó.