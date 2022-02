Bordet destacó ejecución de obras que “posicionan de cara al turismo que viene”

Foto 1/2 Foto 2/2

En el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú tuvo lugar este viernes la apertura de sobres de la licitación para remodelar y acondicionar el edificio del Centro de Interpretación de las Reservas Naturales, complejo La Delfina, ubicado en el Parque Unzué, que se enmarca en las intervenciones en edificios públicos llevadas adelante por el gobierno provincial.



El presupuesto oficial asciende a 35.6 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 365 días corridos. Está dentro del programa nacional 50 Destinos.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador, acompañado por el intendente local, Martín Piaggio, destacó la importancia tanto de la extensión de la red de agua, como de las obras en el Centro de Interpretación de las Reservas Naturales que "van a significar para el turismo en la zona una gran oportunidad".



"Gualeguaychú es una ciudad turística. Estamos asistiendo a una gran temporada de turismo en toda la provincia. Llevamos 830.000 visitantes que han venido solamente durante enero a Entre Ríos, lo que representa un 15 por ciento más en personas que en 2019", continuó diciendo el mandatario, al tiempo que indicó que "la ocupación, en promedio en toda la provincia, ha sido del 90 por ciento. En ciudades como Gualeguaychú o Colón este porcentaje fue ampliamente superado".



Áreas protegidas



Señaló que "acciones de este tipo, como las que se harán en el Centro de Interpretación de las Reservas Naturales, nos posicionan de cara al turismo que viene de la mejor manera" y luego hizo referencia a que se está avanzando "en un parque natural y área protegida entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú" con la fundación Butler que adquirió islas para donar a la provincia con ese fin. "Va a haber un circuito para navegar en kayak, para ser sustentable con el ambiente, y poder garantizar para las generaciones que vienen todo ese magnífico corredor isleño que hay en la cuenca baja del río Uruguay entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú", comentó.



"Esa fundación también interviene donando islas al Estado uruguayo, con lo cual en un futuro estaremos en condiciones de poder hacer un gran parque binacional y darle una protección sustentable definitiva a nuestro río Uruguay", continuó diciendo Bordet.



Hospital de Gualeguaychú



Añadió que con Piaggio también conversaron "sobre otras acciones que estamos desarrollando en la ciudad". En ese marco, mencionó que, dado el apoyo del gobierno nacional, "el jueves próximo estaremos con el intendente en Buenos Aires para poder avanzar en la licitación de la última etapa del hospital de Gualeguaychú y terminar nuestro mandato con la obra concluida. Es el objetivo que tenemos".



Circunvalación y accesos



"Por otro lado, el intendente había definido como una obra estratégica para la ciudad, poder interconectar la circunvalación de todos los accesos a Gualeguaychú", señaló y acotó que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional del gobierno nacional, demandando una inversión de 17 millones de dólares. "Será licitada en los próximos meses, como así también las escuelas Matheu y María Elena Walsh", indicó, sumando a ello la extensión de la red de gas natural.



Unidad penal



Tras indicar que también se construirán 200 nuevas viviendas en la ciudad, en el marco del programa Casa Propia, dio a conocer que la cárcel de Gualeguaychú, la segunda más antigua del país, "se estará cerrando este año", distribuyéndose los internos en la unidad de El Potrero. Agregó que ello posibilitará "recuperar dos manzanas para la comunidad de Gualeguaychú y dar dignidad a la población carcelaria de la provincia de Entre Ríos".



"Estamos trabajando en la misma dirección y entusiasmados porque estamos teniendo un muy fuerte apoyo del gobierno nacional", sostuvo y agregó que "si no tendríamos este apoyo, que nos faltó en los cuatro años de la gestión anterior, no podríamos estar haciendo este cúmulo de acciones y de obras que estamos llevando adelante". Luego felicitó al intendente, a la viceintendenta Lorena Arrozogaray y a todo el equipo del municipio por "el compromiso puesto de manifiesto con la comunidad de la ciudad pero también con todas las otras localidades del departamento Gualeguaychú".



Agua potable



Los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Producción, Juan José Bahillo; el senador provincial Jorge Maradey; la diputada provincial Mariana Farfan, y el secretario de Turismo, Gastón Irazusta, participaron junto al mandatario del acto donde además se firmó el decreto para el llamado a licitación para la ampliación del sistema de agua potable -1ra etapa de Gualeguaychú-, que demandará una inversión de 55 millones de pesos y será financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).



Importantes obras para la ciudad



Al hacer uso de la palabra, el intendente Piaggio dijo que "es un día muy especial porque estamos hablando de buenas noticias para nuestra ciudad" y resaltó la importancia de la obra para el Centro de Interpretación de las Reservas Naturales porque permitirá "recuperar un edificio público que estaba muy mal en términos edilicios y se ponga al servicio de todo el pueblo de Gualeguaychú".



"Gualeguaychú ha trabajado mucho, desde el sector público y privado, para fortalecer sus zonas y áreas de reservas naturales", destacó y acotó que, con financiamiento nacional y provincial, "en poco tiempo el Centro podrá abrir sus puertas y allí va a resumirse esta conexión que tenemos con nuestras áreas protegidas, con nuestras reservas naturales, tanto públicas como privadas".



Luego Piaggio manifestó "un gran agradecimiento a todos los que han trabajado para que esto fuera posible". "Un agradecimiento muy grande a nuestro gobierno nacional que ha permitido, en sintonía con otras tantas obras que están sucediendo en nuestros pueblos y en Gualeguaychú en particular, dar un gran paso que viene a poner otra vez a lo público en consideración. Creemos firmemente en lo público como oportunidad, como modo de igualar, y cuando tiene una conexión con el ambiente para nosotros es mucho más aún", concluyó.



La obra



El proyecto de remodelación del Centro de Interpretación, que está próximo a la reserva natural municipal Parque Florístico y El Mangrullo, con vista hacia el río Gualeguaychú, tiene como finalidad acondicionar el espacio donde se recibe a los visitantes, donde se los orienta y se lleva a cabo la interpretación del patrimonio natural y cultural local. Es una superficie cubierta de 365 m² cubiertos y 165 m² descubiertos entre terrazas, patio interno y expansiones. Externo al edificio hay una cancha de paddle y en ese terreno se proyecta la construcción de un invernáculo para poder exhibir réplicas de flora y fauna nativas.



El proyecto del Centro de Interpretación se propone totalmente accesible desde el exterior del mismo y en todo su recorrido interior, contando con rampas de acceso y de circulación interior. En la plataforma de acceso general se ubicará cartelería de bienvenida e información general del sitio, luego estará el área de recepción y terraza de ingreso donde se ubicará un punto selfie, ya que cuenta con visuales al río Gualeguaychú.



Prevé también la construcción de la Sala de Exposiciones permanente y la de exposición temporal que contará con paneles móviles e intercambiables. Se contará además con una sala de proyecciones 360º y con lugares de descanso, que dispondrán del equipamiento necesario para sentarse a observar el jardín de plantas autóctonas del lugar y se podrá acceder desde allí a la Terraza de Expansión lateral. Se trabajará en el acondicionamiento de la biblioteca y el archivo y en la reforma de todos los sanitarios.