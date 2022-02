Transporte: Nación aportará casi $ 10 mil millones para destrabar el conflicto

Paraná Este viernes los colectivos urbanos circularán con normalidad en Paraná

Esta mañana hubo un encuentro entre autoridades del Ministerio de Transporte de Nación, Fatap, la cámara que agrupa a las empresas de transporte público de pasajeros de las provincias, y la UTA (Unión Tranviaria Automotor). En el encuentro, Nación acordó un desembolso de $ 9600 millones y citó a una audiencia con la participación de las provincias para la próxima semana.La reunión tripartita se extendió hasta pasadas las 11. Allí se acordó que la próxima semana se concretará una audiencia a la que estarán citadas todas las provincias.En las oficinas de Paseo Colón entienden que de esta manera se “descongestionará” la situación en las provincias. Como se recordará, había una amenaza de suspensión del servicio por falta de fondos para pagar a los choferes.“Hacemos este esfuerzo a pesar de no contar con el Presupuesto 2022”, expresaron los funcionarios nacionales a la Fatap y la UTA. La ley de recursos y gastos del Gobierno federal no fue aprobada en el Congreso por el rechazo opositor, lo que obligó a que la Administración tenga que reconducir el presupuesto 2021.En el proyecto de Presupuesto ’22, el incremento del subsidio al transporte de las provincias rondaba el 100%. Al no ser sancionada la ley, sólo hay autorización de gasto por el mismo valor que el año pasado.La cartera de Transporte pretende que las provincias participen y se comprometan en las conversaciones con la patronal y los empleados. Remarcan que el Estado nacional lo que realiza es una asistencia en calidad de compensación ya que la autoridad sobre el transporte en las provincias son los Estados provinciales que, entienden en el equipo del ministro Alexis Guerra, también deben comprometer fondos. (APF)