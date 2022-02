“Febrero será clave para la vacunación pediátrica”, dijo Velázquez

A un mes del inicio de las clases en la provincia de Entre Ríos, el panorama epidemiológico en nuestra ciudad tiene a mejorar sustancialmente con la baja de casos y la disminución en la internación de pacientes moderados y críticos en el Hospital Centenario.



“Hemos estado trabajando con las 24 distritos sanitario del país en la que se analizando el avance de la vacunación pediátrica. Por el momento no está la decisión tomada de la obligatoriedad de la vacunación en niños, lo que hemos hecho es seguir vacunando tanto a los niños como al personal docente, para completar el esquema y cumplimentar los refuerzos”, expresó la ministra a El Argentino.



“El mes de febrero será clave para seguir aplicando los refuerzos y avanzando en la cobertura de la población pediátrica. En este sentido nuestro país sigue siendo una insignia a nivel mundial por ser uno de las pocas naciones que inició la vacunación pediátrica con este nivel de cobertura”.



Nivel de ocupación de terapia intensiva

Al consultarle por si el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva sigue siendo crítica, la ministra dijo que: “Nosotros ya esperábamos esto, porque después de dos semanas de un pico de contagio como tuvimos durante la primer quincena de enero y parte de la segunda, hay un diferimiento de la ocupación de camas tanto en moderados como de pacientes de terapia intensiva.



Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante una quinta variante de interés la Omicrón y ahora se está analizando una sub-variante, pero la que hoy tiene una circulación mayoritaria es la Omicrón que desplazó a la Delta, que al estar con un alto nivel de cobertura de vacunación hace que los pacientes que se presentan al sistema de salud lo haga como una persona con síntomas moderados, en tanto aquel que requiere una unidad de terapia intensiva es aquel que presenta una patología propia de su comorbilidad pre existente y esto hace que también tengamos que seguir cuidándonos siempre”.



Espectáculos masivos

Al consultarle si los espectáculos masivos son un factor de contagiosidad durante el verano: Velázquez, mencionó que: “Sabemos que la interacción social es un ámbito de contagiosidad, es por eso que siempre decimos que no hay que abandonar el uso de tapabocas, cosa que nunca tendría que haberse omitido, como así también el distanciamiento y la aireación de los espacios. Esta variante es muy contagiosa, pero si bien tuvimos una gran cantidad de contagios en los últimos días comenzó a bajar, lo mismo está sucediendo en Gualeguaychú, lo que esperamos tener una semana más de tensión en el sistema de salud.



Por eso es muy necesario que la población comience a internalizar esta nueva normalidad para seguir cuidándonos”.



Campaña antigripal

Este año al igual que el 2021, la provincia tendrá que coordinar la vacunación de la tercera dosis anticovid con la campaña antigripal y la neumonía.



La ministra estimó que la campaña de vacunación antigripal podría comenzar la última semana de marzo o los primeros días de abril, todo dependerá del lanzamiento de la campaña por parte del Ministerio de Salud de la Nación.



“Hemos dado una muestra cabal de lo que significó llevar adelante esta campaña de vacunación inédita en la provincia. Hemos cumplimentado en más de 1.100.000 personas los esquemas completa. En la historia sanitaria de la provincia quienes hemos transitado 35 años en ella, no tenemos registro de una campaña de estas características.



Ya el año pasado pudimos organizar a través de la planificación de nuestro Plan Rector una organización sistemática tanto por los registros como el de sostener la logística. Estamos suministrando vacunas que son distintas tanto en su conservación como en su aplicación y hay más de mil vacunadores entrenados y 500 voluntarios para que este programa se lleve adelante, para poder sostener tanto el calendario de vacunación anual como la lucha contra el Covid”, concretó.