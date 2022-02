La Juventud Radical inaugura el año político del partido en Entre Ríos

La Juventud Radical celebrará el décimo aniversario del Campamento, el sábado 5 y domingo 6 de febrero en Villa Urquiza. Más de 300 jóvenes asistirán a estas jornadas de formación, donde abordarán diversas temáticas de la actualidad.El campamento, además, contará con la presencia de figuras nacionales del ‘Centenario’ partido, como así también dirigentes que se desempeñan como legisladores provinciales, intendentes y funcionarios; y autoridades partidarias de la UCR.A la ciudad turística, ubicada a la vera del Río Paraná, desembarcarán las principales figuras nacionales del radicalismo en un hecho poco común para la UCR Entre Ríos. Confirmaron su presencia: Gerardo Morales (gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional), Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), Mario Negri (presidente del bloque de Diputados Nacionales), Luis Naidenoff (presidente del bloque de Senadores Nacionales), Carolina Losada (vicepresidente del Senado de la Nación), Facundo Manes, Ximena García y Fabio Quetglas (diputados nacionales), Josefina Mendoza (ex diputada nacional) y Valeria Pavón (presidente de la Juventud Radical Nacional).Desde las 9:00 a las 11:30 horas se realizarán las acreditaciones a los jóvenes participantes. La apertura está prevista para las 12:00, con palabras de bienvenida por parte de las autoridades. Luego será el almuerzo, a las 13:30.Posteriormente se desarrollará el panel con Facundo Manes (14:30); y el Conversatorio con Carolina Losada, Mario Negri, Luis Naidenoff, Gustavo Valdés y Gerardo Morales (15:30).Mientras que a las 17:30 estarán los Paneles simultáneos con: Fabio Quetglas, Ximena García, Josefina Mendoza y Claudio López (de la ONG Mirame Bien). En tanto que para las 19:00 se programó el taller de cierre con María Elina Ruda (Concejal de Crespo y presidente del Comité Crespo), sobre el desafío de rediseñar los liderazgos políticos. A las 21:30 será la Cena y la Fiesta del Campamento.Julieta Carrazza, presidente de la Juventud Radical de Entre Ríos, se mostró “optimista y contenta” con la propuesta que habrá en el décimo aniversario del campamento. “Nos propusimos hacer, a modo de aniversario, un evento más grande que el de todos los años y la verdad es que la convocatoria previa ya supera nuestras expectativas”, expresó.Luego añadió: “Que sean los jóvenes quienes estemos en el centro de la convocatoria no es casual, es parte de un proceso, del entendimiento de que necesitamos renovarnos y acompañarnos”.Carrazza también puntualizó: “Más allá del acompañamiento que nos están dando desde diferentes sectores dirigenciales, no debemos olvidarnos que este es un espacio pensado por y para la juventud, donde nos daremos, como lo hacemos todos los años, la posibilidad de intercambiar ideas y visiones con quienes hoy les toca estar en las máximas esferas de decisión y eso es algo que valoramos mucho”.