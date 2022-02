Salarios: UPCN exige que la integración de la mesa paritaria “respete la ley”

Política Por razones sanitarias se pospuso la paritaria con los gremios estatales

Luego de que la Secretaría de Trabajo de la provincia postergara la paritaria salarial que estaba prevista para este miércoles, desde UPCN se refirieron a la importancia de "discutir salarios y que la integración de la mesa de negociación respete la ley"."Siempre preferimos que la paritaria no se dilate tantos días, pero entendemos que es una oportunidad para que las cosas se hagan como establece la ley", comunicó la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez."Sin dudas es necesario iniciar cuanto antes la negociación salarial. De hecho, desde UPCN a mediados de enero, empezamos a reclamar al gobierno que convoque a la mesa de discusión. Hicimos público ese pedido el 14 de enero, después de que se conociera la inflación de diciembre", manifestó Domínguez al marcar la prioridad que tiene la recomposición salarial en la agenda gremial.Al mismo tiempo, cuestionó respecto de la reunión postergada de ayer "el gobierno citó a los gremios y todavía no ha definido a cuál corresponden tres paritarios y a cuál, dos".Al respecto, la dirigente remarcó que "en UPCN tenemos la absoluta seguridad que somos el gremio mayoritario, por lo que nos planteamos: "¿Vamos a ir a una paritaria mentirosa donde no hay representatividad en los términos que la legislación lo establece?"."A partir de este posicionamiento, si bien nos preocupa que se demore la discusión salarial, también decimos que es una oportunidad para que el gobierno actúe en el marco de la ley vigente", concluyó Carina Domínguez.