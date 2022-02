Marcha contra la Corte Suprema: En Paraná, concentración y lectura de documento

con epicentro en Ciudad de Buenos Aires, en Paraná hubo una concentración de integrantes de diferentes sectores y de la comunidad frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en calle 25 de Mayo, donde se leyó un documento.

Al mismo tiempo que se realizó en diferentes ciudades del país,Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte Suprema y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.y que "hayan participado activamente en tareas sociales". Asimismo, reclamaron que la Corte respete la paridad de género, tenga mirada federal y pague el impuesto a las ganancias, entre otras demandas.Clarisa Sobko, de la agrupación Hijos, presente en la convocatoria, manifestó a Elonce que “como víctimas del terrorismo de Estado sabemos lo que fue el Poder Judicial tanto el provincial, como federal, ocultándose entre las sombras, en la dictadura. Y después vimos cómo la justicia, a través de los años, en el neoliberalismo y ahora que no ha cesado en este rol de bregar por un país para pocos y por un país dependiente de otros”.“Si bien en las causas judiciales hemos avanzado muchísimo, vemos los inconvenientes, los percibimos, quienes son y qué han hecho en las causas judiciales de lesa humanidad”, aseveró.“El Poder Judicial está totalmente ajeno a las necesidades de la sociedad. Decidimos después del 2 x 1, que fue una manifestación social con mucha emotividad, hacer esto. Ojalá sea un caminito que continuemos para que efectivamente se cambie nuestro Poder Judicial”, expresó en tanto.Otro de los participantes de la manifestación, expresó a Elonce que concurrió “para oponerme a la falta de justicia en el país. Es cada vez peor la situación y la Corte Suprema no ha hecho nada, ha tenido presa a gente injustamente. Esto es un “basta” a usar la Justicia como un medio de colonizarnos.“La justicia es un desastre, con personajes como Carlos Rosenkrantz y Rosati, nombrados por decreto, de una manera totalmente anticonstitucional, y el descalabro que eso genera como modelo para todo el poder judicial. Es necesario diferenciar, hay cantidad de abogados y jueces probos; sin lugar a dudas que son la mayoría”, entendió también.Una mujer que llegó hasta los tribunales federales de Paraná, manifestó que la movilizó “el compromiso ciudadano para querer mejorar la justicia. No podemos creer que aún haya causas que nunca se tocaron. No hay justicia para nuestro pueblo. Quiero un cambio de fondo”. Elonce.