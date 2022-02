Massa afirma que en el Frente de Todos "no hay riesgo de fractura"

Política Máximo Kirchner deja presidencia de bloque del FdT en rechazo a acuerdo con FMI

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió a la renuncia del presidente del bloque del Frente de Todos en ese órgano del Congreso nacional, Máximo Kirchner, y aseguró que en el cuadro político esa decisión no presenta "un riesgo de fractura".En contacto con la prensa a la salida de la Residencia de Olivos, en donde mantuvo una reunión extensa con el presidente, el tigrense remarcó que en las próximas horas Alberto Fernández evaluará quién será el reemplazante en el bloque.En ese sentido, analizó que es necesario "pensar lo que representa un adversario político en el caso de Juntos por el Cambio", por lo que indicó que los integrantes del Frente de Todos requieren tener en cuenta que "el país está en juego”.Este lunes, tras conocerse la renuncia del titular de La Cámpora, Fernández dialogó con el canal de noticias C5N y contó que había dialogado con él: "El miércoles pasado con Máximo. Me conto sus diferencias. Hoy me llamo y me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que también habló con Cristina y que no estaba de acuerdo (con que abandone la presidencia del bloque)"."Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados. Y que en esos términos le parecía mejor dejar la presidencia", reveló.En su carta de renuncia Kirchner expresó diferencias por el acuerdo al que llegó la semana pasada el Gobierno nacional con el FMI."No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad", manifestó.