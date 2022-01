Ambiente inauguró los Faros de Conservación para detectar incendios en el Delta

Manejo del fuego

Respuesta integral

Palabras del Gobernador

Terminamos con la primera etapa de los #FarosDeConservación, una herramienta indispensable para la alerta temprana y prevención de incendios, y la preservación de los ecosistemas.#ResponsabilidadAmbiental pic.twitter.com/rpt5iJ0F7W — Juan Cabandié (@juancabandie) January 29, 2022

A orillas del arroyo La Azotea, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y provinciales inauguraron hoy la Red de Faros de Conservación en el Parque Nacional Pre Delta, situado al sur de la ciudad de Diamante, para prevenir y controlar los incendios forestales.Durante la presentación realizada este mediodía en un escenario rodeado de sauces, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, señaló que "desde agosto hasta aquí se recuperó la lógica de un plan de manejo del fuego que supone acciones y herramientas para la totalidad de etapas de las cuales se presenta un incendio".En este sentido, remarcó que para tener una política pública del manejo del fuego "había que tener recursos que se los habían arrebatado".En por ello que enfatizó que "no son solamente torres con cámaras, es un sistema de prevención que en pocos minutos detecta con georreferenciación dónde se inicia el fuego. Eso permite saber quién es el sueño del campo y porqué propósito inició el fuego".Así, mencionó que "la detección temprana es eso, poder llegar antes porque en esta zona del país no hay rayos que generen incendios, hay un aprovecho personal, una angurria del territorio por eso defendemos el bien común".El programa "Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná", creado en 2020 mediante la Resolución 432, es una respuesta integral al problema ambiental del Delta, que consiste en establecer nodos de una red de áreas protegidas en diferentes puntos de la región para fortalecer la presencia institucional y operativa en el territorio, y desplegar un plan de detección temprana de incendios.Así, las autoridades lo presentan como un modelo de gestión para la prevención de riesgos ambientales, la conservación de la biodiversidad y la transición productiva regional hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social.Presente en el acto que se realizó junto al centro de visitantes "dra. Ana Inés Malvárez", donde flameaba la bandera argentina, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Erika Gonnet, reconoció que "para nosotros es una gran noticia hablar de esta tecnología que podemos ver y tocar para la prevención de incendios".En tanto reforzó que el faro "es el compromiso de muchas personas", y en el caso de Santa Fe fue "muy importante porque muchos santafesinos no sabían de la existencia de un Parque Nacional".Por su parte, Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Rios, señaló que "trabajamos ardua y sostenidamente en esta red de faros para llegar con rapidez a los incendios que año a año azotan las islas del Delta".En el cierre del acto mencionó que se quiere determinar quién inicia intencionalmente los incendios para generar acciones punitivas."Este es el camino para tener soluciones rápidas que preserven nuestro ecosistema para generaciones futuras", concluyó sobre el plan de prevención.Así, en esta primera etapa del proyecto, quedaron operativos los nodos en la localidad santafesina de Puerto Gaboto, ubicado en el Parque Nacional Islas de Santa Fe; otro en la Reserva Natural Isla del Sol, en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe; la Reserva Municipal Isla Charigüé, ubicada frente a la ciudad de Rosario; cuarto nodo se encuantre en las inmediaciones del Parque Nacional Pre Delta en Entre Ríos; y el quinto se instaló en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la zona ribereña de la Provincia de Buenos Aires, a la altura de Campana.En una segunda etapa, se espera replicar la experiencia del Delta del Paraná en el centro del país con tres torres en San Luis y cinco en Córdoba; mientras que en la Patagonia, se planean instalar cuatro torres en Neuquén, dos en Río Negro y tres en Chubut.Esta inauguración se enmarca en la propuesta de reactivación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), un acuerdo interjurisdiccional de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, y el Estado nacional.Como cierre del acto realizado en este Parque Nacional que tiene como emblema al martín pescador grande, los funcionarios recibieron como reglado plantines de vegetación nativa.