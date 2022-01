Buenos Aires planea vuelta a clases con barbijos de mejor calidad: cuáles son

La efectividad de los distintos barbijos

Qué barbijos de tela usar y qué condiciones deben cumplir

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que el gobierno bonaerense se encuentra trabajando en un protocolo para poder garantizar la “presencialidad absoluta” para el nuevo ciclo lectivo que empezará el próximo 2 de marzo. Para eso, agregó el funcionario, una de las medidas será proveer a los chicos de barbijos "de buena calidad".“Estamos trabajando para poder tener presencialidad absoluta. Ahora con la vacuna no es indispensable que garanticemos la distancia, pero tenemos que garantizar el uso de barbijo de calidad. Desde primer grado con barbijo”, manifestó.Kreplak destacó en diálogo con el programa Rayos X que también están evaluando "ir a vacunar a los chicos a las escuelas" en línea con "Nos vacunamos para ir a la escuela", la campaña que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández y que será implementada por los ministerios Educación y Salud. El objetivo es vacunar contra la covid-19 a la mayor cantidad posible de niños, docentes y no docentes, durante las cinco semanas que quedan antes del comienzo del ciclo lectivo 2022.“Nos preparamos para el inicio del ciclo lectivo. Queremos tener una vuelta cuidada. Vamos a ser más claros: vacunados. Habrá vacuna libre de tercera dosis para docentes y auxiliares de todos los niveles educativos”, agregó.El ministro de Axel Kicillof recordó que en la provincia los docentes y auxiliares -así como las personas mayores de 50 años- ya tienen la posibilidad de aplicarse las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus de forma libre, es decir, sin pedir turno.El funcionario provincial se mostró optimista ya que la semana pasada los casos de coronavirus en territorio bonaerense disminuyeron en un 33 por ciento. Kreplak explicó que la “caída importante de los contagios” tiene que ver “con que Ómicron tiene un tiempo de incubación más corto, sobre todo en las personas vacunadas se reduce a cinco días la capacidad de contagio”.“Esperemos que empiece un descenso continuado. Ya estamos trabajando en el comienzo de clases para que no haya nuevos contagios ante la circulación masiva de gente”, concluyó.La efectividad de cada tapabocas: los de calidad y su diferencia con los de telaNo todos los barbijos protegen del mismo modo de la covid-19. La guía de especialistas sobre sus cualidades y la recomendación de cómo deben colocarse.Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) lanzaron una nueva guía sobre qué barbijos son más efectivos para prevenir la transmisión de coronavirus y desaconsejaron el uso de barbijos de tela porque dan "la menor protección".“Los productos de tela holgada ofrecen la menor protección, los productos de tejidos finos en capas ofrecen más protección, las mascarillas quirúrgicas desecartables bien ajustadas y las KN95 ofrecen aún más protección, y las mascarillas de filtración aprobadas por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (incluyendo las N95) bien ajustadas ofrecen el mayor nivel de protección”, dictan las recomendaciones.-Tener múltiples capas y estar hechos con un tejido estrecho-Tener un alambre en la nariz-Ajustar en la nariz, mentón y los costados del rostro-Filtrar la luz cuando se levanta la mascarilla contra un foco de luz-No se recomiendan los barbijos que tienen una capa o que incluyan una válvula.Los barbijos más efectivos siguen siendo los N95, que al principio de la pandemia estaban destinados exclusivamente a los trabajadores de la salud ya que no había disponibilidad suficiente en el mercado. Estos barbijos tienen la capacidad de filtrar el 95 por ciento de las partículas presentes en el aire cuando se usan de forma correcta: ajustados al rostro, limpios y secos.Según la guía de los CDC, los barbijos quirúrgicos descartables son otra buena opción, siempre que se ajuste de forma correcta sobre el puente de la nariz, el mentón y no se filtre aire por los costados. Recomiendan también aquellas máscaras que se ajusten atrás de la cabeza en lugar de las orejas.Los CDC, además, indicaron que se pueden combinar un barbijo quirúrgico y encima otro de tela para mejorar el ajuste y que se pueden hacer nudos con los elásticos atrás de las orejas.En Argentina, desde 2020 se utilizan los barbijos Atom Protect, desarrollados por científicos de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, junto con la Pyme textil Kovi S.R.L.El primer modelo de la mascarilla tenía triple capa de protección -antibacterial, antiviral y antihongos- y una durabilidad equivalente a 15 barbijos descartables.El tapaboca se perfeccionó luego con otro modelo que contienen cuatro capas de protección: una externa semi impermeabilizante que lentifica el ingreso de microgotas; una segunda capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos antivirales que el primer modelo de barbijo; un tercer filtro físico de tela no tejida con una capacidad filtrante, certificada por Nelson Labs (un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos), del 97,1 por ciento para polvos a partir de 0,1 µm (micrómetros) y del 99,9 por ciento para aerosoles acuosos de cloruro de sodio; y por último, una capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos bactericidas y fungicidas que el modelo Atom Protect original.