El gobierno planifica proyectos para fortalecer el atletismo entrerriano

Las competencias y actividades diagramadas para este año en los distintos escenarios provinciales fueron los temas tratados en la reunión que mantuvo el secretario de Deporte, José Gómez, y las autoridades del atletismo entrerriano.En ese marco, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social recibió al director del Centro Regional de Desarrollo del Área Sudamericana de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y secretario de Actividades Atléticas de la Confederación Argentina (CADA), Juan Alberto Scarpin; y al vicepresidente de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), Cristián Ulian.



Entre los temas que se trataron en el encuentro se destacó la realización del Grand Prix Sudamericano, que volverá a tener como sede a la localidad de Concepción del Uruguay en marzo próximo con la participación de los mejores atletas de trece países y los más destacados representantes de Argentina.



Por otra parte, se dialogó respecto de la importancia que tendrá para la región la obra de la nueva pista de atletismo y refuncionalización del gimnasio del complejo Parque Berduc, ubicado en la ciudad de Paraná, que tendrá una inversión del Gobierno Provincial de casi 500 millones de pesos.



El encuentro fue productivo para analizar objetivos y planificar proyectos para toda la provincia trabajando de manera conjunta y sobre todo para fomentar la práctica del atletismo.



El secretario Gómez agradeció la presencia de los dirigentes y expresó: "Lo importante de esta reunión es básicamente para continuar acompañando el crecimiento y desarrollo de la disciplina, escuchar las necesidades y ver cómo articular todo lo posible para el 2022. Que no sean esfuerzos aislados, sino que trabajemos de manera coordinada y con un norte claro. Qué mejor que sentarnos a principios de año".



"No se trata simplemente de brindar la subvención económica desde el Gobierno provincial, sino también en la parte metodológica, médica, los cuidados de nuestros atletas, y estar al lado de ellos con los diferentes programas de la Secretaría de Deportes. Tenemos que seguir creciendo, no conformarnos; ha sido un buen año 2021 dentro de todas las circunstancias", agregó Gómez, quien destacó la significancia de la puesta en valor del Parque Berduc y la enorme cantidad de actividades prevista en la provincia para los próximos meses.



"El Atletismo Sudamericano ve con mucho agrado el apoyo que desde Entre Ríos se viene brindando a la organización de los Grand Prix Sudamericano. Estas competencias son de gran interés para los atletas de la región y forman parte del plan estratégico de World Athletics", indicó Scarpin acerca de la próxima competencia subcontinental a disputarse en la localidad de la costa del Uruguay.



Luego prosiguió: "En mi carácter de director de Desarrollo de Atletismo Sudamericano puedo expresar nuestra satisfacción por el continuo apoyo que se recibe desde las autoridades de la Provincia de Entre Ríos".