Bordet valoró “la defensa de la obra pública en el acuerdo con el FMI”

"Que el entendimiento con el FMI no contemple reducción de obra pública para nosotros es muy importante porque la obra pública nos permite generar mejores condiciones de vida para nuestra población y un gran efecto multiplicador sobre las fuentes de trabajo", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet."Fue una negociación ardua, muy dura y responsable", dijo y celebró especialmente que el entendimiento logrado "no contemple reducción en la obra pública". También valoró que no se hayan comprometido "obligaciones fiscales de ajustes como en otras ocasiones".Además, "el Presidente ya nos había anticipado en diciembre, cuando la oposición rechazó el presupuesto, que no se iba a restringir la obra pública", y recordó el significado de aquella decisión en el parlamento: "dejar a una gestión sin un plan de gobierno como lo es el presupuesto fue un acto de irresponsabilidad".Por otra parte, Bordet calificó a negociación encabezada por el presidente Alberto Fernández, como "ardua y muy dura", y resaltó que se solucionó "una situación que nuestro gobierno heredó de la deuda que irresponsablemente contrajo el gobierno de Macri", que "contemplaba vencimientos por 19.000 millones de dólares para este año, y por 18.000 millones de dólares para el año que viene". "Esto hacía que fuera imposible pagarlos", sostuvo."Se hizo una negociación de forma responsable que permite honrar los compromisos y no genera obligaciones fiscales de ajustes como en otras ocasiones", insistió al remarcar que con este acuerdo "Argentina empezó un camino de crecimiento, de previsibilidad y fundamentalmente que no recae sobre los sectores más desprotegidos de la población"."En otras oportunidades se exigían ajustes sobre las pensiones y las jubilaciones a través de reformas laborales, y nada de esto está previsto en el entendimiento que se llegó el este viernes", concluyó el mandatario entrerriano.