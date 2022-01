El Presidente consideró que el FMI "debe hacer una autocrítica profunda"

El presidente Alberto Fernández consideró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "debe hacer una autocrítica profunda sobre su política permanente" y evaluó que el entendimiento que Argentina alcanzó con el organismo "garantiza que no habrá reducción en inversión social ni en obras públicas".



"El FMI tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solo a lo que ocurrió en Argentina, sino de su política permanente", señaló Fernández en una entrevista que ofreció al canal Russia Today (RT), tras el anuncio del acuerdo con la entidad financiera global.



El jefe de Estado afirmó que el trato con el FMI sobre la deuda de 44.000 millones de dólares tomada por el expresidente Mauricio Macri en 2018 constituye "un paso muy importante para seguir pensando en el futuro".



"No basta con la crítica que hizo sobre cómo concedió el crédito a la Argentina allá en 2018, porque es un crédito que no tiene ninguna racionalidad técnica, aún pensado desde el Consenso de Washington"



El mandatario señaló que el FMI "ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a sociedades enteras y tiene que hacer una revisión de esas lógicas".



Fernández remarcó que Argentina alcanzó "el mejor acuerdo posible" en relación a una deuda que su administración no generó.



"Estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional no es bueno y, por lo tanto, lo que uno tiene que hacer frente a esa situación es buscar cómo pagar sin que eso se convierta en sacrificio desmedido de la gente o de un pueblo y yo creo que eso lo hemos conseguido", fundamentó.



Además, se mostró esperanzado con la posibilidad de que Argentina "tenga un proceso de crecimiento" que le permita sobrellevar el acuerdo por esta deuda "con más tranquilidad".



"El pueblo argentino le está inmensamente agradecido al pueblo de Rusia y al Gobierno de Rusia, que definitivamente nos ayudó cuando pocos nos ayudaban"



También reiteró que el acuerdo no contempla una reforma previsional o laboral ni relega el gasto social y la inversión en obras públicas.



En relación a la oposición de Juntos por el Cambio, Fernández observó que sus dirigentes deberían asumir que su gobierno está "tratando de resolver un problema que ellos crearon".



En cuanto a la actualidad de América Latina, el Presidente relativizó que en la región se viva un proceso de cambio, al indicar que hay países donde ganó la derecha y otros en los cuales mandatarios que parecían tener posturas "radicalizadas asumieron posiciones moderadas" al momento de gobernar.



En ese sentido citó el caso del presidente del Perú, Pedro Castillo, y subrayó: "Me parece que los pueblos eligen cada uno en la coyuntura de lo que ellos creen mejor".



Fernández, que la próxima semana emprenderá un viaje oficial a Rusia, se refirió a la relación que Argentina mantiene con el país europeo, y destacó los acuerdos estratégicos que se firmaron en 2015.



Además valoró cómo Moscú colaboró con Argentina durante la pandemia de coronavirus con la provisión de la vacuna Sputnik V.



"El pueblo argentino le está inmensamente agradecido al pueblo de Rusia y al Gobierno de Rusia, que definitivamente nos ayudó cuando pocos nos ayudaban", afirmó.



Fernández aseguró que la Sputnik V es "una vacuna de gran calidad" y que lleva tres dosis en su cuerpo y "la verdad es que los resultados han sido más que buenos, mucho más que buenos". Por eso, apuntó que el G-20 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberían aprobarla.