Paritaria docente: la opinión de los gremios, tras el ofrecimiento del Gobierno

El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani,

UDA valora “la época temprana” en que comenzó el diálogo

La secretaria General de UDA, Mirta Raya

AMET destacó que “es fundamental solucionar lo adeudado de 2020”

el secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela

en diálogo con, valoró que “finalizando enero estemos discutiendo salarios, nos parece un paso adelante. Siempre hemos dicho que el salario se discute en este tiempo, porque el debate no se agota en una o dos reuniones”.La propuesta expresada por Ballay consiste en un incremento del 8,9 por ciento que permite recuperar la inflación de 2021. Además, se aceptó la propuesta de los gremios para que ese aumento será retroactivo a los haberes de enero de 2022. Para el año en curso se propuso repetir el esquema que se acordó en la última paritaria que consiste en aumentos porcentuales en marzo, mayo y julio, y el análisis de la variación inflacionaria en ese último mes.Además el gobierno accedió al pedido de equiparar los adicionales de los directivos de escuela primaria con los de la escuela secundaria. “Este es un viejo planteo nuestro y el ministro nos anunció que el 1º de marzo se hará esa equiparación. Es una diferencia del orden de cinco mil o seis mil pesos, que dependerá de la antigüedad de cada docente”, afirmó en este sentido.Mencionó que le plantearon al gobierno “la necesidad de recuperar salarios”. A lo que agregó: “Quedó en claro que Agmer plantea en 2022, la necesidad de acompañar el proceso inflacionario, y además que es necesario recuperar los salarios. A esto se lo llevó el ministro para evaluarlo. Y ante el planteo del ministro de tener un acuerdo semestral, planteamos la necesidad de un acuerdo anual, porque entendemos que eso nos dará previsibilidad a los trabajadores y trabajadoras para el resto del año. A esto también se lo va a evaluar, nos indicó Ballay”.Pagani dejó en claro que “todas las definiciones de aceptación o rechazo se discuten con los compañeros, en las escuelas. Esta es una discusión que recién se inicia, que quedó planteado en el ámbito paritario, en donde aún no hay que aceptar ni rechazar nada; cada parte fija su posición”.Afirmó que la discusión “pasó a un cuarto intermedio, la negociación seguirá, no se agotará en la próxima reunión, pero sí con un tiempo suficiente para ver si finalmente el gobierno accede a los planteos de los sindicatos docentes de hacer el máximo esfuerzo posible, no sólo para acompañar la inflación sino también recomponer un salario que claramente está atrasado”.Ante la consulta de si comenzarán las clases en tiempo y forma en Entre Ríos, Pagani aseguró. “Es imposible saberlo hoy, ya que las reuniones con el gobierno recién comienzan. Queremos que las clases arranquen el 2 de marzo, pero para eso necesitamos una propuesta salarial que contenga las demandas de los sindicatos”., contó aque, tras lo dialogado con el gobierno “se trasladará lo informado a los compañeros para que vayan siguiendo los pasos de la negociación”.También, Raya valoró “la época temprana para comenzar con la paritaria, como para llegar a los primeros días de marzo con lo resuelto y tratar de no entorpecer la marcha de las actividades de los alumnos que ya se han visto perjudicados por la pandemia y que es tan necesario que estén en las aulas, por supuesto resguardando siempre la salud que pedimos que en la comisión e condiciones laborales se trate este tema de suma importancia. Tenemos tiempo para seguir arrimando posiciones y llegar a los acuerdos necesarios”.Por su parte,, manifestó aque agradecen que la convocatoria “se haya comenzado en enero. Agradecimos además, la presencia del ministro de Economía en el encuentro explicando la metodología que propusieron, deberán fijar los porcentajes; hoy no se puede acordar o rechazar esa metodología porque no conocemos cuánto se nos dará”. De esta manera, expresó que esperan los montos que se le ofrecerá al sector.Además apuntó que le indicaron al ministro “que la inflación es acumulativa y los aumentos salariales no lo son. Lo que Ballay dijo que el 8, 9 % que nos adeuda en este momento el gobierno de la inflación de noviembre y diciembre, lo va a incluir para que sea el piso de los próximos aumentos de marzo y mayo. También que eso va a ser retroactivo al mes de enero, lo que no se sabe si será por planilla complementaria o si será que en marzo nos pagarán las dos cuotas”.Dijo que “otro tema que para AMET es fundamental”, es “lo adeudado de 2020. Cumplieron el compromiso de lo adeudado del 2021, pero en 2020 nos dieron solo un 15 %, más un bono que luego se blanqueó del 5 %; o sea que tenemos una deuda del 16 % respecto de 2020 de la que todavía el Gobierno no se hizo cargo. El ministro tomó nota y dijo que en el transcurso del año va a analizar cómo poder ir pagando algo más de la inflación para compensar eso. Que quede en claro ya que cuando se dé, no será una recomposición salarial sino que nos estarán devolviendo lo que perdimos en 2020”.Al mismo tiempo, mencionó que planteó en el encuentro que “las comisiones de trabajo que son implementadas a través de paritarias, año a año, se pongan en funcionamiento lo antes posible y que estén los nombramientos para seguir tratando los temas laborales”.En tanto, indicó que se puso sobre la mesa la necesidad de que “las partidas y los recursos presupuestarios para que las escuelas tengan lo necesario para arrancar las actividades, principalmente el tema de bioseguridad, estén en tiempo y forma en las instituciones”.“Nos llevamos varios puntos para comenzar a analizar y esperar al próxima reunión donde nos traerán los porcentajes, ahí seguiremos analizando”, puso relevancia el dirigente de AMET.