Negociación con FMI: Kulfas cuestionó a quienes "plantean no acordar”

El ministro de Desarrollo Productivo calificó como un "acto de irresponsabilidad" que dirigentes del Frente de Todos no apoyen el proceso de negociación con el FMI.



"Me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita sostener la reactivación. Está claro lo que significan los problemas y las dificultades de no tener un acuerdo con el FMI", sostuvo el funcionario.



Las declaraciones del ministro se dieron un día antes de que la Argentina tenga que desembolsar un pago de U$S 731 millones de dólares, y luego de las expresiones del diputado nacional Leopoldo Moreau, de la ex legisladora Fernanda Vallejos y también del director del Banco Nación Claudio Lozano, quienes sugirieron que no hay que hacer frente a ese vencimiento.



"Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación", sostuvo el funcionario.



Además, dijo estar "convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que permita seguir creciendo a, como se escucha por ahí, no hacer ningún acuerdo".



A su criterio, "la hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor, parece de mínima un acto de voluntarismo o, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad".



En declaraciones radiales, Kulfas consideró además que la Argentina no posee una "situación macroeconómicamente holgada" y por ese motivo, de no cerrarse un acuerdo, el panorama se puede "claramente agudizar".



"También se pondría en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial", alertó.



El ministro señaló que "si el FMI estuviera pidiendo bajar las jubilaciones o bajar salarios, sería imposible cerrar; yo no veo que hoy esas sean las condiciones del acuerdo".



Por ese motivo, subrayó: "Tenemos que actuar con responsabilidad. La negociación se ha planteado en estos términos, que no haya un ajuste y que podamos seguir creciendo y sobre esta base no tengo ninguna duda que va a ser bueno para el país".



Asimismo, calificó de "irresponsabilidad y error garrafal" la decisión del ex presidente Mauricio Macri de haber recurrido al FMI en 2018, y lograr un préstamo de U$S 44.000 millones, que la administración de Alberto Fernández intenta renegociar.