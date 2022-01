Cristina: como “se financiaban golpes militares se financian golpes judiciales”

Foto: Cristina Fernández con Xiomara Castro

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "de la misma manera que se financiaban golpes militares" en el siglo XX "se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina", y advirtió sobre nuevos intentos de que prevalezca el neoliberalismo en la región.



"De la misma manera que se financiaban golpes militares" en el siglo XX "se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina", sostuvo Fernández de Kirchner en Honduras, adonde llegó el martes último para asistir a la asunción de la presidenta electa de ese país, Xiomara Castro, y añadió: "Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros".



Para la Vicepresidenta, cuando hay golpes judiciales "los jueces juzgan no de acuerdo a las leyes sino a la ideología y los intereses que siempre están en contra de los intereses de las grandes mayorías".



Al brindar la Conferencia Magistral "Los Pueblos siempre vuelven" en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, en la capital Tegucigalpa, Fernández de Kirchner dijo con ironía "ahora sí me dejaron llegar", tras recordar cuando siendo presidenta viajó en 2009 en el Tango 01 hasta El Salvador, en una misión diplomática que buscaba contribuir a que el presidente Manuel Zelaya volviera al Gobierno de Honduras, acompañada del exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y por los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa; y de Paraguay, Fernando Lugo.



En ese sentido, reseñó que "cuando iba a Washington, a la sesión de la OEA, se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas", al referirse, sin mencionarlo, a la participación de ese organismo en el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019.



Y en aquella defensa, Cristina mencionó a Insulza y a Lugo, presente en el acto realizado en el auditorio Alma Máter ante 200 invitados, entre ellos la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y la hija del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, quien había oficiado de primera dama de ese país.



"Volamos a El Salvador con Miguel, con 'Mel' (Manuel Zelaya), en momentos muy difíciles, donde hubo una entrañable solidaridad latinoamericana", contó la Vicepresidenta.



En ese repaso, manifestó que a Zelaya "le dijeron que había violado el artículo 234 Constitución Nacional, que indica que no hay reelección y que aquel que intente es pasible de estar inhabilitado por 10 años para ejercer cargos", pero "Mel convoca a consulta popular no vinculante".



Y fustigó que el poder Ejecutivo de Honduras "reconoció a (el actual presidente Juan Orlando) Hernández a ser reelecto y estuvo ocho años", y agregó: "Díganme los amantes del derecho por qué no me explican el fenómeno", ante el aplauso del auditorio.



Fernández de Kirchner afirmó que su presencia en Honduras implica "confirmar el título" de la clase magistral, "Los Pueblos siempre vuelven", y remarcó también en ese aspecto la victoria del candidato Gabriel Boric en Chile.



Por otra parte, recordó que "a fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con la tragedia social, económica, de disgregación nacional, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales", y entonces advirtió que "los pueblos siempre vuelven" con "otros nombres y protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos".



"La caída del Muro de Berlín hizo creer a algunos que la historia se había terminado, pero estuvo la resistencia de los pueblos, con nuevos movimientos y nuevos liderazgos", subrayó.



Asimismo, Fernández de Kirchner señaló que "se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica con las categorías de pensamiento europeo" y advirtió que cuando algunos pretenden suprimir al Estado "aparece el narco, una problemática que debe combatirse -puntualizó- con trabajo, salud, educación, escuela y progreso" para la sociedad.



"El neoliberalismo pugna por el achique del Estado, y han surgido algunos que se hacen llamar los libertarios, que quieren suprimir el Estado directamente, pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco", planteó la Vicepresidenta.



"La desaparición o reducción a una mínima expresión del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas" y ejemplificó con "la falta de regulación del Estado para controlar cómo se hace la explotación comercial en materia de minería y actividad petrolera".



En esa línea, postuló que "el gran desafío que tiene la región, y el mundo, es ver cuáles son los graves problemas que hoy acechan", y llamó a que "los bancos de las grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes".



Por último, Fernández de Kirchner denotó que "todavía hay machismo en nuestras sociedades y también en nuestros propios compañeros", y pidió apoyo para Xiomara Castro, a quien como presidenta -manifestó- "le espera una tarea doblemente difícil, por ser mujer".



"Es muy difícil porque cuando una mujer, además de pintarse, peinarse y ponerse un atuendo, piensa, y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres", reflexionó la Vicepresidenta, para ser nuevamente aplaudida.



Antes de su clase magistral, la titular del Senado fue recibida por el alcalde de la capital hondureña, Jorge Aldana, quien la nombró "Visitante Distinguida" y le entregó un pergamino encuadrado y la llave de la Ciudad.