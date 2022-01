Trabajan en la recuperación de los ecosistemas perjudicados por los incendios

La Secretaría de Ambiente de la provincia planifica una serie de trabajos con el objetivo de recuperar las áreas naturales protegidas afectadas por los incendios. También destacaron “el rol de la ciudadanía” en la detección temprana de nuevos incendios.



En el marco de la emergencia ígnea que rige a nivel nacional, y a la que la provincia adhirió, desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaria de Ambiente se articula con distintos sectores la planificación de tareas para recuperar los ecosistemas perjudicados por los incendios registrados en los últimos meses.



En ese sentido, el director de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc, resaltó que los incendios “impactaron severamente” en muchos puntos, aunque, “afortunadamente, los sectores de los humedales de nuestra provincia son unos de los más dinámicos en cuanto a su capacidad de recuperación”.



El funcionario provincial se reunió con autoridades de la Municipalidad de Paraná y con Bomberos Voluntarios para evaluar la situación de la Isla Puente, frente a la capital provincial. No obstante se refirió también a las demás zonas de islas de Entre Ríos que también fueron afectadas por los incendios.



“Gran parte de estos lugares son áreas naturales protegidas”, destacó el biólogo. Explicó que para una recuperación “pasiva”, es decir mediante una sucesión natural, sin que se generen nuevos impactos perjudiciales en el ambiente, es necesario “resguardar el lugar. Por ejemplo, para que no se realice actividad ganadera o que circulen personas. Por tanto, hay que garantizar que esos lugares no se usen hasta que comiencen a recuperarse”, dijo el profesional. Prevención El otro factor a tener en cuenta es la prevención de nuevos incendios. Berduc manifestó que esto “tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana”, no solo en evitar generar condiciones que ocasiones incendios, como prender fuego en lugares no permitidos o tirar colillas de cigarrillos o envases de vidrio en esos lugares, sino también con la alerta temprana a las autoridades.



En ese marco, aseguró que el personal policial y de bomberos es quien “resguarda la seguridad del lugar y está capacitado para identificar el tipo de ambiente que se está quemando, que superficie abarca y hacia dónde avanza el fuego. El ciudadano o ciudadana también lo puede informar. Toda esta información ayuda mucho en el combate inmediato”, recalcó. El rol de la ciudadanía “Un incendio es fuego que está fuera de control. Muchas veces esperamos a que realmente esté fuera de control para recién llamar, y eso es gran un error. En eso, la ciudadanía puede ayudar muchísimo. No ayudamos si intentamos sofocar el fuego, porque el bombero va a tener que socorrernos a nosotros para luego apagar el fuego. Lo mejor es dar aviso inmediato a quienes tienen las herramientas para realizar este trabajo”, enfatizó el profesional.



Por otra parte, informó que desde el área se continúa capacitando al personal que trabaja en áreas protegidas de la provincia en la prevención de incendios forestales, además de dotarlos de herramientas para el abordaje de los mismos.



“Trabajamos en la prevención y coordinamos acciones ante eventuales nuevas contingencias. Es muy importante hacer el aprendizaje de lo que acontenció para volver a estar en el mismo punto en donde empezamos”, subrayó Berduc.