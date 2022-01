Paritaria salarial: “Queremos recuperar salario y no seguir perdiendo en 2022”

Los gremios docentes que integran la Comisión Paritaria referida a las condiciones salariales, fueron convocados a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a una reunión para este jueves 27 de enero a las 18.: “Para nosotros es muy auspicioso que la convocatoria sea realizada con tiempo suficiente porque entendemos que el proceso de debate llevará varias semanas. Vamos con muchas expectativas y con dos grandes planteos conceptuales”.Sobre las propuestas que realizarán en la reunión, señaló que “uno tiene que ver con la necesidad de recuperar lo perdido en los años anteriores. En el 2020 perdimos 16 puntos de nuestro salario, frente a una inflación del 36%. Durante el 2021 recuperamos 20 puntos, pero el 2022 se preanuncia como un año muy inflacionario”, dijo. Seguidamente agregó: “Además, de recuperar vamos a plantar, como mínimo, no perder más puntos durante este año”.En el último congreso extraordinario de Agmer en diciembre del 2021, se definió el no inicio de las clases si no hay una “efectiva recomposición salarial”. Al respecto, Zampedri mencionó que “tenemos expectativas e instamos al Gobierno provincial a que realice un esfuerzo para que se recomponga el salario de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos”.En ese sentido, el secretario gremial remarcó que los trabajadores “estamos muy preocupados porque nuestros salarios fueron fuertemente golpeados por las políticas neoliberales del Macrismo y la pandemia por coronavirus”.Al finalizar, insistió en la necesidad de “recuperar lo que hemos perdido y no perder en el 2022. La paritaria del jueves es estrictamente salarial, pero tenemos abierta una paritaria de condiciones laborales con la que venimos trabajando durante el 2021 sobre la pandemia de coronavirus”.