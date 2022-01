La Mesa de Enlace rechazó invitación al diálogo con el Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura convocó a la Mesa de Enlace a discutir un temario de tres puntos, pero el cuerpo de representantes agropecuarios rechazó la invitación por entender que no son cuestiones prioritarias en este momento.La cartera a cargo de Julián Domínguez propuso dialogar sobre normativa de troceo, programas de crédito y plan ganadero, pero el campo le pidió que "reconsidere el temario propuesto"."Si bien se trata de temas que revisten interés para el sector, entendemos que en este momento estos no son las problemáticas que más afectan, preocupan y generan incertidumbre entre los productores que representamos", señaló la Mesa de Enlace en una carta que envió a Agricultura y que posteriormente llegó a la prensa.La conducción de productores agropecuarios advirtió que "son miles los productores afectados en este momento por las dramáticas consecuencias de la sequía y/o las inundaciones que han castigado despiadadamente distintas zonas geográficas de nuestro país"."Por tal sentido, -continuó- consideramos que la reunión debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación".Entre los puntos que reclamó discutir la Mesa de Enlace está la eximición del "anticipo de Ganancias" para los productores afectados.En ese sentido, remarcó que "les resulta absurdo pensar en ganancias porque se torna un sinsentido inexplicable" porque "si no se cambia esta situación, el Gobierno estaría pidiéndole a estos damnificados que hagan un desembolso de dinero que no tienen, y si lo tuvieran, debieran poderlo afectar a paliar la dramática realidad que viven".Como puntos prioritarios a discutir agregaron "logística, seguridad rural, impuestos (en especial IIBB), Financiamiento, Economías Regionales, entre otras, y que en gran parte son del ámbito de los Gobiernos Provinciales"."Estamos convencidos de que esos productores verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos", enfatizó la Mesa de Enlace.