El ministro Eduardo "Wado" de Pedro tiene coronavirus

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, dio a conocer este domingo que tiene coronavirus y que realizará el aislamiento correspondiente hasta recuperarse de la enfermedad."Les comento que me dio positivo el test de COVID. Voy a estar cumpliendo el aislamiento acompañado por mi familia. Me encuentro bien", explicó De Pedro en su cuenta de Twitter.En ese mismo tuit, el funcionario llamó "a seguir cuidandose!" y dijo: "Les agradezco a todos y todas la preocupación. Gracias!".Tras conocer la noticia, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, le deseó una buena recuperación al ministro nacional: "Que tengas una pronta y buena recuperación compañero. Abrazo a la distancia"."Gracias a la vacuna podemos transitar la enfermedad de una forma más leve. Por eso vacunarse es fundamental para evitar cuadros graves y ganarle a la pandemia", remarcó Kicillof.Días antes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también había revelado que contrajo el coronavirus. Kulfas se realizó un autotest que arrojó resultado positivo. Tras ello, comenzó el período de aislamiento pertinente.A su vez, el presidente Alberto Fernández debió trabajar tres días en la Quinta de Olivos y no en la Casa Rosada.Si bien no estuvo aislado, Fernández debió recluirse tras ser contacto estrecho de dos casos positivos de coronavirus.