Juan Carlos Maqueda sufrió una descompensación cardíaca y debió ser internado

El juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda (72) debió ser internado de urgencia este domingo al mediodía luego de que sufriera una descompensación mientras almorzaba en un restaurante del barrio porteño de Recoleta junto a su esposa. Hay que recordar que el magistrado tiene antecedentes de problemas cardíacos y, por eso, quedó internado en observación en una unidad coronaria del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).



Según le informaron a Infobae, Maqueda primero fue llevado en ambulancia hasta el Hospital Fernández, donde lo estabilizaron y, desde allí, lo derivaron al IADT, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 2300 de la Ciudad de Buenos Aires, “para someterse a una serie de estudios”.



Por el momento, el ministro de la Corte Suprema se encuentra estabilizado y en observación en la Unidad Coronaria del IADT, mientras que los médicos evalúan si es necesario que le coloquen “un nuevo stent”, dijeron las fuentes consultadas. No es la primera vez que el magistrado es atendido en ese sanatorio por su problemas cardíacos.



Maqueda se descompensó este mediodía mientras almorzaba en el restaurante La Recova junto a su mujer. Las fuentes consultadas por este medio dijeron que fue el custodio del magistrado quien enseguida llamó al SAME.



Antecedentes



No es la primera vez que el juez que ingresó a la Corte Suprema en 2002 debe ser trasladado de urgencia por un problema de salud, aunque pasaron algo más de siete años desde el último episodio de ese tipo.



Fue el 24 de septiembre de 2014 la última vez. Maqueda fue internado también en el IADT, ubicado en Barrio Norte, luego de que sufriera una “descompensación” durante una recepción en la Embajada de Italia cuando participaba como invitado.



Casi una década atrás de ese episodio, en noviembre de 2004, el juez fue internado en el IADT luego de que se descompensara cuando un grupo de ahorristas le hizo un escrache frente su casa de Suipacha y Santa Fe, en el barrio porteño de Retido.



Por ese entonces, los manifestantes levaban pancartas y rompieron bolsas de basura: es que el magistrado fue uno de los jueces de la Corte que avaló el fallo de la pesificación de los depósitos. Tras una serie de controles cardiológicos, al día siguiente le dieron el alta.



Precisamente, justo dos meses antes del escrache, al magistrado lo habían sometido a un angioplastía. El comunicado de prensa del IADT de se 6 de septiembre de 2004, firmado por el cardiólogo Guillermo Casella, informó que Maqueda llegó a la clínica luego de que la noche anterior padeciera un fuerte “dolor en el pecho”. Así, detalló que fue sometido a un “cateterismo cardíaco” durante el cual se le colocó un “stent”.