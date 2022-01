Paritaria salarial: cuáles son las posturas de AGMER y de AMET

“Celebramos que se nos convoque con tiempo a la paritaria”, remarcó el secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Guillermo Zampedri, en referencia al anuncio realizado días atrás por el gobernador Gustavo Bordet, quien aseguró que estatales y docentes serán convocados a la paritaria salarial antes de que finalice enero.



“Siempre hemos cuestionado en los últimos años que se nos convoca sobre el cierre y no tenemos tiempo para los procesos naturales que existen en Agmer para discutir, analizar y poder construir una oferta que satisfaga a las compañeras y los compañeros trabajadores de la educación”, expresó Zampedri.



Al tiempo que añadió que “para nosotros es importante que se efectúe una convocatoria formal en el ámbito de la paritaria lo antes posible. Si es antes de que termine el mes de enero, mejor”.



De todos modos, aclaró que “se nos tiene que convocar no para dilatar los tiempos, sino para efectivamente hacernos una oferta que sea consecuente con los recuperos que estamos demandando”.



Sobre ese punto explicó que a sus criterios “debemos recuperar lo que hemos perdido durante estos años, particular y claramente en el 2020 perdimos 16 puntos. Eso lo necesitamos recuperar sí o sí”.



Además, la oferta deberá contener “una pauta salarial para el 2022 que contemple las expectativas inflacionarias”. Al respecto Zampedri aseguró que “no estamos dispuestos a seguir perdiendo. Los trabajadores de la educación estamos en una situación dramática”.



“No hablamos de porcentajes sino de recuperar lo que hemos perdido claramente en estos últimos años, y de una pauta que nos permita no seguir perdiendo”, agregó en diálogo con APF.



“Estamos esperando la convocatoria. Por ahora son intenciones, formalmente no hemos tenido ninguna convocatoria”, sostuvo el sindicalista y remarcó que “instamos al Gobierno provincial a que efectivamente nos convoque y que efectivamente trabaje en la presentación de una oferta que vaya en consonancia con las demandas del sindicato. Esto para nosotros es central y es un horizonte”.



Por ahora la entidad no tiene prevista la realización de un Congreso, pero Zampedri sostuvo que “seguramente” se convocará al cónclave “antes del inicio del ciclo lectivo, porque las propuestas salariales se aceptan o rechazan por Congreso”.



Por último apuntó que “cuando tengamos una oferta que entendamos debe ser analizada por los compañeros en las escuelas, entonces será puesta en consideración de los compañeros. Y será el colectivo docente sindicalizado el que resolverá aceptar o rechazar esa oferta. Esto seguramente será ya entrado el mes de febrero”.



AMET

“Nos parece sumamente positivo que comencemos las negociaciones paritarias en este momento”, subrayó el titular de la Asociación del magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel. “Eso nos permitirá trabajar un poco más en profundidad los números que el Gobierno presente y que nosotros necesitaremos evaluar con nuestros técnicos contables, que nos van dando su visión en cuanto a la evolución y previsión sobre los ingresos de la provincia, y también respecto a la caída del poder adquisitivo, que es real y que nosotros estamos tratando de discutirlo en las mesas paritarias”, aseveró.



En el mismo orden remarcó: “Estamos satisfechos de que el Gobierno haya tomado esta iniciativa. Esperamos que rápidamente empiece la negociación y que en esa misma reunión ya tengamos alguna propuesta o ejes de trabajo de parte del Ministerio de Economía”. Señaló que de ese modo podrán “poner en funcionamiento el proceso de decisión interna”, que consiste en debatir la propuesta “tanto a nivel de la conducción como a través de los mecanismos que tiene el sindicato, que son las asambleas de base y los congresos de delegados”.



Consultado respecto a qué deberá contener la propuesta salarial que el Gobierno provincial les presente, Besel respondió: “Hasta el momento no hemos podido recuperar la caída que ha tenido el poder adquisitivo en los últimos años. Nuestra intención es que la proposición del Gobierno nacional de que los salarios no pierdan frente a la inflación, la podamos concretar en Entre Ríos. Y para eso los montos que tendremos que trabajar y, si es posible, consensuar con el Gobierno provincial este año, tendrán que contemplar una recuperación del poder adquisitivo. No como en 2021, que se puede hablar de equiparación, pero de ninguna manera de una recomposición o un aumento”.



“Para recuperar el poder adquisitivo los porcentajes que se traten en paritaria deben ser superiores al proceso inflacionario para este año. O bien tendremos que ir discutiendo cada trimestre o cada semestre una evolución de los salarios provinciales, para actualizar esos porcentajes”, subrayó el secretario general de AMET a APF.



Por último, apuntó que “lo que un trabajador puede comprar ahora con el salario fruto de su trabajo, es mucho menor que lo que podía adquirir hace cinco años atrás”. Y resaltó que “esos parámetros históricos del poder adquisitivo del salario son los que estamos tratando de recuperar y son los que tendremos en cuenta para ir a debatir con el Gobierno provincial los acuerdos paritarios a nivel salarial”.