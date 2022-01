Rechazan la apelación de exrector sumariado por presuntos desmanejos en escuela

El Gobierno provincial rechazó un recurso de apelación jerárquica que interpuso un exrector que reclamó haber sido separado ilegítimamente de un cargo en una escuela de Paraná a través de una disposición del Consejo General de Educación (CGE). Sucedió que el adjudicatario del cargo tenía un sumario abierto por presuntos desmanejos en otra escuela.Según publica, la historia tiene como protagonista al docente y exrector Eduardo Gustavo Saavedra, nombre que fue noticia provincial en 2015 a raíz de una denuncia por supuestas irregularidades en la Escuela de Educación Técnica N° 44 Luis F. Leloir, de la localidad de Bovril, en el departamento La Paz. La denuncia la formuló en julio de 2015 el exrector del establecimiento Carlos Beltzer.Por esa denuncia, a Saavedra lo separaron del cargo, le abrieron un sumario administrativo y le asignaron tareas en la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz.Sin embargo, la historia por la que llegó en discusión hasta la Casa de Gobierno involucra a otra escuela, donde había tomado posesión del cargo de rector mediante concurso. Lo que sucedió es que Saavedra se había presentado a un concurso en abril de 2015 para cubrir el cargo de rector turno rotativo de la Escuela Educativa Técnica Nº 1 Malvinas Argentina, de Paraná y lo ganó.Luego, advertido del sumario en su contra en Bovril, el CGE suspendió el nombramiento mediante la resolución N° 1964, de 2016. Saavedra interpuso un recurso de revocatoria y el CGE ratificó lo decidido con la resolución Nº 389, fechada el 21 de febrero de 2017.Contra esa decisión, el exrector presentó un recurso de apelación jerárquica ante el gobernador Gustavo Bordet y el 18 de noviembre de 2021 el reclamo fue rechazado mediante el decreto Nº 3612, firmado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. El decreto fue dado a conocer a través del Boletín Oficial del 14 de enero de este año.Según se desprende del decreto, tanto la Fiscalía de Estado como la Dirección de Asuntos Jurídicos del CGE, avalaron la decisión del organismo educativo para que Saavedra no sea designado rector.Por caso, el organismo dirigido por Julio Rodríguez Signes manifestó que “las actuaciones se inician con el informe de la Dirección Departamental de Escuelas referido al concurso realizado para cubrir el cargo de rector de la Escuela de Educación Técnica N° 5 “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Paraná; y Que se destaca que la supervisión de zona adjudicó en forma condicional el cargo al aspirante Eduardo Saavedra quien cuenta con credencial de puntaje para el cargo, y la modalidad y oposición aprobada para el cargo, además de señalar que a dicho agente se le instruía un sumario administrativo y que en este último se estableció que debía cumplir tareas en la Dirección Departamental La Paz hasta la finalización del proceso disciplinario”.En ese sentido, se agregó que “obra copia de la Resolución N° 2445 CGE de fecha 8 de julio de 2015 por la cual se dispone el sumario administrativo al agente por encontrarse su conducta presuntamente incursa en incumplimiento de los deberes del docente impuestos por el Decreto-Ley N° 155/62 IF-MHEyE Estatuto del Docente Entrerriano, Artículo 6° inciso a) y d)”.Luego advierte que la Dirección de Asuntos Jurídicos del CEGE señaló que “de aplicarse la posesión condicional se estaría violentando lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución dispositiva del sumario ya que por imperio de la misma se le asignaron al agente tareas de la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz y, de ser ciertos los hechos investigados, no se le puede nombrar en un cargo similar en el cual tuvo un desempeño irregular e ilícito”.A su tiempo, al opinar sobre el recurso de apelación del exrector, el área jurídica del CGE aconsejó “el rechazo del mismo atento a que los agravios vertidos por el quejoso no son suficientes para justificar la revisión del acto impugnado, el cual se encuentra debidamente fundado”.En otro párrafo, en el decreto oficial se resaltó que “Fiscalía de Estado comparte la opinión legal emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación, en la que se destaca que el agente se desempeñaba como Rector titular de la Escuela de Educación Técnica N° 44 ‘Dr. Luis F. Leloir’ del Departamento La Paz, y el sumario se le instruye por problemas de coordinación con el equipo docente, falta de rendición de fondos de la cuenta sueldo, falta de avances y rendición de obras con fondos recibidos de programas nacionales entre otras irregularidades y expresamente se dispone la separación provisoria con goce de haberes en el cargo que ostenta de Rector titular”.Así las cosas, se concluyó que “no se advierte ilegitimidad alguna ni arbitrariedad en la Resolución N° 1964/16 CGE, por la cual se dejó sin efecto la adjudicación condicional del apelante y se designó en el cargo a quien reunía los requisitos previstos normativamente; como así tampoco, adolece de vicio de ilegitimidad la resolución ratificatorio de aquélla, N° 389/17 CGE, por la cual se rechazó el Recurso de Revocatoria articulado por el docente Saavedra contra el primer resolutorio”.

Revés a exrector sumariado by Entre Ríos Ahora