Federación Agraria Crespo: “Frigerio nos usó para hacer política”

El vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo, Fabio Schneider aseguró que tras el encuentro de este martes, el diputado nacional “salió en todas sus redes sociales como si fuera un patrón de estancia que vino a impartir órdenes y como si fuese el único que estuvo en la reunión”.



“Nos vio de alpargatas y pensó que por ser provincianos podía manejarnos como quisiera, y eso nos irritó. El señor Frigerio nos usó para hacer política”, reiteró el Vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo.



En ese sentido, Schneider resaltó que “los demás legisladores cumplieron con su palabra y esperaron a que saliera el comunicado oficial”, tal como se había acordado durante el encuentro, “con el objetivo de mostrar unidad”, dijo en declaraciones a Apf Digital. Reunión campo-Gobierno “Hay mil millones de promesas y es tan grande la artillería de medidas que pusieron a disposición para mitigar la sequía, que con que cumplan una parte ya estamos satisfechos”, adelantó el productor entrerriano respecto del encuentro que el sector mantuvo este miércoles con el gobernador Gustavo Bordet.



No obstante, aseguró que desde el sector esperan que la ayuda “realmente llegue a los productores que la están necesitando y que no sea otro trámite burocrático que va a jugar al desgaste y que beneficie sólo a algunos amigos del poder como ha sido siempre”. “No queremos más subsidios” El productor entrerriano también se refirió a la propuesta que desde un sector plantearon en la reunión de este martes y que consta en la implementación de un fondo de seguro multievento, “para que no dependamos más de la declaración de la emergencia agropecuaria del gobierno de turno”.



“Esta propuesta requiere que la contratación de los seguros por parte de los productores pase a ser obligatoria y que, ante una eventualidad como la de ahora, el Estado sea el respaldo de las aseguradoras. Ese dinero vuelve al Estado a través de los impuestos que pagamos”, explicó.



“Queremos seguro, no queremos más subsidios. Vamos a seguir insistiendo con esta propuesta que desde la oposición vieron con buenos ojos. Esperamos que el oficialismo también se sume porque no estamos pidiendo nada descabellado, sino de sentido común”, finalizó.