El CGE informó cómo deben justificar las faltas quienes tengan covid-19

A través de la circular Nº 1/2022, el Consejo General de Educación (CGE) estableció cuál es el procedimiento para que quienes tienen Covid-19 o sean contacto estrecho de un caso positivo justifiquen la no concurrencia a los lugares de trabajo.



En función de las disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia, se informó que se otorgará licencia extraordinaria (Auxiliar de la Educación) y/o especial (Docente)según los siguientes criterios:



. Casos confirmados Covid-19: deberán presentar certificado médico dando cuenta del resultado positivo emitido por institución autorizada y por el plazo establecido según los criterios estipulados por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. Esto es: siete días de aislamiento y tres de cuidados extremos a quienes tengan esquema completo de vacunación; 10 días de aislamiento a quienes no estén vacunados.



. Contactos estrechos de casos confirmados (convivientes o compañeros de trabajo): durante los días estipulados por el Ministerio de Salud. Se deberá presentar documentación que certifique la positividad del contacto estrecho (formato papel o digital) y certificado de esquema completo de vacunación personal.



Cabe recordar que el 11 de enero el Gobierno provincial flexibilizó las condiciones de aislamiento para la actividad laboral:



Los contactos estrechos de un caso confirmado de Covid-19 que tengan esquema de vacunación completo más la dosis de refuerzo aplicada desde hace más de 14 días y no presenten síntomas compatibles a la mencionada enfermedad, serán eximidos de la realización de aislamiento obligatorio estricto, siempre que cumplan con las medidas de cuidado de manera estricta (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados), se realice automonitoreo diario de síntomas y se evite concurrir a eventos sociales o masivos por 10 días. Por otra parte, las personas con esquema inicial completado dentro de los cinco meses (dosis única, dos dosis o esquema inicial con dos dosis adicional, según corresponda), o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días, y que no tengan síntomas, tampoco deberán aislarse, siempre y cuando mantengan los cuidados de manera estricta (usar barbijo en forma correcta y mantener ambientes ventilados); no concurrir a eventos sociales o masivos; y monitorear la aparición de síntomas diariamente. La app Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días.



En estos casos, se recomienda utilizar barbijos de uso profesional: quirúrgico o tipo KN95, y no los de uso social (de tela común o artesanales).



Cabe citar que en caso que los contactos estrechos presenten síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dolor corporal -muscular o articular-, vómitos, diarrea), deben cumplir aislamiento (5 días de forma estricta, y luego, 5 días de cuidados), y se los dará como positivos por diagnóstico clínico, sin precisar un hisopado.



A su vez, se mantiene la indicación de cumplir 10 días de aislamiento para quienes sean contacto estrecho asintomático y no se hayan vacunado o tengan el esquema incompleto. Como así también, los casos positivos confirmados por diagnóstico de test rápido o PCR, continuarán con la misma modalidad de aislamiento.



Cabe destacar que ante los casos confirmados con esquema de vacunación completo está previsto el aislamiento por 7 días (48 horas asintomático o con síntomas leves), y por tres días más no concurrir a eventos masivos o sociales, uso del barbijo y extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo. O, la indicación de aislamiento por 5 días (48 horas asintomático o con síntomas leves), más test diagnóstico negativo y otros cinco días de cuidados.



A los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto, se les indica aislamiento por 10 días. (APF)