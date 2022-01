Fernández: "Que el país tenga energía renovable hecha en Argentina es soberanía"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "estamos haciendo posible que Argentina tenga energía renovable hecha en Argentina por argentinos, y eso se llama soberanía, aunque a algunos les moleste", al encabezar esta tarde en San Juan el lanzamiento del Clúster Renovable Nacional, un organismo público-privado que busca favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a fuentes de energía renovables.



Fernández ratificó que la "Argentina tiene un compromiso con el cambio climático", para ver "cómo enfrentamos las consecuencias del cambio climático y para que deje de suceder", porque "nada de lo que pasa en materia de contaminación ambiental es gratuito, todo tiene un costo".



En referencia a los sucedido en los días previos en material de calor, advirtió que "las más altas temperaturas en muchas décadas" registradas en el país se debieron a "un mundo que dejó de atender el problema del calentamiento global y buscó resolverlo casi al límite de cuando el problema estalla" y enfatizó que "no se puede cambiar de un día para otro".



"Tampoco se puede cambiar descuidando el medio en que vivimos", señaló el jefe del Estado, y aclaró que "no es una discusión entre ambientalistas y gente que promueve la minería, porque la minería hace falta para vivir en las condiciones en que vivimos".



Ejemplificó que "se necesita seis veces más cobre para la electromovilidad y necesitamos profundizar la minería, preservando el medio ambiente y respetando el acuerdo social en aquellos lugares donde la producción minera se desarrolla".



En ese sentido, Fernández remarcó la necesidad de "terminar con las emisiones de carbono, metano y esos gases que producen el efecto invernadero y aumentan el calor de la tierra".



El Presidente resaltó la idea de "ir sustituyendo los combustibles fósiles por energía renovable", donde la solar y la eólica "son centrales", y abogó por "hacer que las energías renovables se produzcan en la Argentina".



Fernández destacó la importancia de generar "energía renovable argentina hecha por argentinos", y enfatizó que "aunque a algunos les moleste la palabra, eso se llama soberanía", es decir "no tener que depender de otro para tener lo que hace falta".



"Este es el camino para que la Argentina tenga la energía que le hace falta, pero más seguro estoy que este es el camino para que las generaciones futuras no nos acusen de haber destruido la casa en que vivimos", concluyó.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el proyecto "generará 2.250 puestos de trabajo directos y más 4.000 indirectos, con una inversión próxima a los 1.000 millones de dólares, sustituyendo importaciones, más trabajo y producción para una cadena productiva de cerca de 250 pymes de todo el país".



Kulfas recordó que "el Plan Renovar, en el gobierno anterior, tenía dependencia del financiamiento externo y equipos importados, y sin financiamiento externo, allá por abril 2018, el programa quedó sin combustible y muchos proyectos quedaron truncos".



Según el ministro, "la minería es clave en la transición ecológica al aprovechar los distintos minerales que sirvan para producir energía limpia" y refirió que "este clúster renovable es muy importante para el desarrollo de una Argentina productiva verde".



A su turno, el gobernador de San Juan Sergio Uñac, se manifestó a favor de "la diversificación de la matriz productiva" y consideró que "es una obligación poder desarrollarla", y recordó que en esa provincia "el desarrollo de la minería fue un hecho muy significativo", donde se congenió "la actividad económica y el cuidado del medio ambiente".



Para Uñac, "rediseñar una nueva matriz energética es un desafío en conjunto", y apuntó: "Este clúster es una prueba de que podemos hacer en conjunto", además de bregar por un proyecto federal al que "se sumarán más provincias" para la "generación de energía nacional, que es a lo que apuntamos entre todos".



En el inicio del acto, el gerente de Ingeniería y Desarrollos de la empresa estatal Energía Provincial Sociedad del Estado (Epse), Víctor Doña, calificó de "hito histórico" el lanzamiento y resaltó que este programa "nace de la sinergia de seis provincias que crearon estratégicas para desarrollar energías renovables, la fabricación de algunos componentes y con la generación de parques", además de destacar que en esa zona "hay muy buena calidad de energía solar y eólica".



La comitiva que acompañó al jefe del Estado en San Juan estuvo compuesta también por los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.



También participaron los secretarios de Energía, Darío Martínez; de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y de Minería, Fernanda Ávila, y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.



El acto tuvo lugar en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan y además del gobernador local participaron los mandatarios de Río Negro, Arabela Carreras; de Catamarca, Raúl Jalil; y de La Rioja, Ricardo Quintela; y el vicegobernador de Mendoza; Mario Abed.



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; afectado de Covid-19, participó mediante videoconferencia.



El Clúster Renovable Nacional es un esfuerzo transversal de las provincias de San Juan, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Río Negro y de las cámaras empresarias del rubro para crear un entramado productivo y tecnológico robusto con el objetivo de cumplir la Ley 27.191, sancionada y promulgada en 2015, que fija, entre otras metas, la cobertura de un 20 por ciento de la matriz eléctrica mediante fuentes renovables en 2025.



Se busca así retomar el diseño y desarrollo de equipamientos para la generación de energía solar fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica a nivel nacional, inicialmente, en cinco provincias que ya cuentan con avances en ese rubro.



La producción nacional de estos elementos se vio afectada en 2016 por la política de importación de equipos que impulsó el Gobierno anterior y que terminó fracasando en 2018, momento desde el cual no se han integrado nuevos parques de generación renovable.



Además, durante la actividad de esta tarde, se firmó también un acuerdo marco entre Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Epse para iniciar el proceso de articulación entre ambas empresas.