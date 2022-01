Finalizaron las obras en el nuevo edificio del Instituto Becario

"Estamos muy contentos porque se han terminado las obras del edificio nuevo del Instituto Becario Autárquico Provincial, que era una demanda de hace mucho tiempo", dijo el gobernador durante la recorrida que realizó este martes junto al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y al director Ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli.El edificio, que demandó una inversión de 60.049.381 pesos y comprendió la construcción de 787 metros cuadrados, se ubica sobre calle San Martín, entre Ecuador y Gardel, de la ciudad de Paraná.En el lugar, el gobernador explicó que el organismo viene funcionando en la Casa de Gobierno, "en oficinas que no estaban acondicionadas para este tipo de trámites", y expuso la necesidad que se tenía de contar con estos nuevos espacios. "Venimos llevando en la Casa de Gobierno un proyecto de descentralización de oficinas para preservar el patrimonio histórico y arquitectónico, por lo que era necesario que el Inaubepro pueda contar con su edificio propio porque es un ente autárquico. Así que dispusimos esta construcción y ya la terminamos", dijo Bordet.Por otra parte, Bordet destacó la importancia que tiene el organismo y el apoyo que brinda a los estudiantes entrerrianos. "Hoy el Instituto Becario otorga más de 40.000 becas en toda la provincia y hemos incrementado en un ciento por ciento los montos en el último año. Esto garantiza que miles de chicos en todo el territorio de la provincia tengan garantizadas sus condiciones para llevar adelante sus estudios y poder hacerlo de manera tal que no signifique tan gravoso para su familia. Esto está por ley y es ejemplo para la Argentina ya que en muy pocos lugares, sino el único, se otorgan becas con autofinanciamiento del ejercicio de las profesiones liberales. La verdad que nos da un resultado extraordinario, porque cada joven presenta su formulario, se evalúa y acá no hay ningún tipo de favoritismo. Se aplican reglas generales para todo el mundo", remarcó el mandatario.Por último, informó que ya se ha concluido la obra, que está por comenzar la mudanza y que pronto será inaugurada, y apuntó: "Es un edificio que está a la altura de lo que hoy se demanda para tener una correcta atención al público y que se cuente con la comodidad necesaria para el personal, y por otro lado para seguir recuperando nuestra Casa de Gobierno", completó el gobernador.Por su parte, el titular del Becario, Sebastián Bértoli, destacó la importancia de contar con este nuevo espacio para el organismo y apuntó que se trata de una obra comenzada y terminada durante la gestión del gobernador. "La verdad que estamos muy contentos, se trata de algo que era muy esperado y debemos remarcar que es una obra iniciada y finalizada en la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet. Estamos a días de empezar con la mudanza y tenemos la gran expectativa de estar mudados antes del inicio de las clases e inaugurarla", dijo Bértoli.Y agregó: "Estamos también muy agradecidos porque se trata de una obra de mucha calidad y es una clara muestra de la intención de la gestión de nuestro gobernador de darle prioridad a la educación y a las políticas públicas", dijo Bértoli, y completó: "Con esto podemos generar mejores comodidades para los estudiantes que vengan a gestionar sus becas, con un edificio con accesibilidad y mayores comodidades, y también para el personal ya que contar con estas instalaciones permite potenciar todo el trabajo que venimos haciendo en otros espacios. Estamos muy agradecidos a nuestro gobernador y por su puesto vamos a potenciar todo lo bueno que venimos haciendo, ahora en un edificio con mejores comodidades".El nuevo edificio del Becario se enmarca en la obra de ampliación de instalaciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Prof. Antonio Serrano y oficinas anexas, yEl lugarEl nuevo edificio está ubicado en la zona centro norte de la capital entrerriana, sobre calle San Martín, lo que le posibilitará mayor accesibilidad y dinámica de funcionamiento al organismo, tanto para el desarrollo de sus actividades como en la atención a los estudiantes y al público en general.En planta baja se ubicarán áreas de Recepción, Espera y Gestión, con un hall de ingreso, Recursos Humanos, Archivo General, Programas de Servicios, Comunicación e Informática.En planta alta está el área de gobierno y gestión, con Dirección, Subdirección, Secretaría, Despacho, Legales, Contaduría, Tesorería, Compras y Contrataciones, Liquidaciones y Becas. Además de las correspondientes áreas de servicios con sanitarios convencionales y adaptados para discapacitados en cada planta, cocina, depósitos y archivo.