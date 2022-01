Preocupa en UPCN los nuevos criterios de aislamiento para el personal de salud

El Ministerio de Salud de la provincia, difundió la definición de contacto estrecho y los criterios que se tomarán a la hora de aplicar el aislamiento de casos positivos y de contacto estrecho. Al respecto, el gremio se reunió el pasado viernes con Carina Reh, secretaria de Salud de la provincia, para aclarar algunas dudas.



“El personal de salud está muy cansando porque hace dos años que viene trabajando de manera intensa y ahora nos encontramos con que no hay suplentes porque se acortó el aislamiento y no se toman suplencias por menos de 15 días”, indicó a Elonce TV, Cristina Melgarejo, secretaria de Salud de UPCN.



En los criterios difundidos la semana pasada, el personal de salud tiene 7 días de aislamiento, si cuenta con el esquema completo más el refuerzo, y tres días de medidas extremas.



“El personal que está activo es menor por los contagios y por las vacaciones”, dijo. Seguidamente agregó: “en salud se dan los contagios como en toda la población, no están ajenos a esta situación. Si bien la mayoría de los casos no se dan en el trabajo, perjudica al área de salud”.



“Estamos complicados con los casos asintomáticos porque no saben que tienen covid y hay muchos contagios. La gran mayoría del personal de salud cuenta con las tres dosis y por ese motivo no deberían aislarse, teniendo los cuidados necesarios”, finalizó. Elonce.com