Gutiérrez: "Tenemos Futuro si estamos Juntos"

El dirigente radical de Paraná, Ricardo Gutiérrez, pidió a la dirigencia nacional de Cambiemos, terminar con el internismo. "Mostrar las diferencias que todo frente puede tener, siempre se deben resolver en un debate privado y no por los medios, poniendo toda la energía en la generación de las leyes que reclaman los argentinos", pidió.



"La sociedad dio un mensaje contundente en las últimas elecciones legislativas, ponerle un freno al mal gobierno nacional, y marcó un cambio de rumbo, entre los debates y los temas que importaban. Se pudo ver la necesidad de generar leyes que reactiven al sector productivo, frenar la presión tributaria, mejorar la educación y en ese sentido, estimamos que es momento que en la educación secundaria en general, tengan una materia sobre finanzas, los jóvenes tienen que tener las herramientas necesarias para los nuevos desafíos laborales que vienen y poder ser emprendedores, en un país donde las pymes son 75 % de las empresas. También es fundamental mejorar el código procesal penal, entre otros temas importantes", enfatizó.



"Hoy se advierten disputas por posicionamientos hacia el 2023 por parte de alguna dirigencia nacional, que si no toman con seriedad y mayor responsabilidad la oportunidad que la sociedad dio no tendremos posibilidad de darle a los argentinos una alternativa electoralmente competitiva.

Tenemos que aprovechar este tiempo para consolidar en el Congreso Nacional una oposición constructiva y firme.



Y por otro lado con tiempo suficiente desarrollar una propuesta programática para gobernar el país en el año 2023, con una base política más amplia, que sostenga y haga propia una planificación a mediano y largo plazo", señaló.



Y finalizó: "Ya no tenemos más tiempo que perder. La gente no puede sufrir un nuevo fracaso como país", concluyó Gutiérrez.