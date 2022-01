El intendente de Rosario anunció que le detectaron una “patología prostática”

Queridos vecinos y vecinas: porque corresponde, y porque demuestra lo importante que es la prevención, considero importante contarles algo. pic.twitter.com/kQlZHpttJJ — Pablo Javkin (@pablojavkin) January 10, 2022

"Fuerza, Pablo"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció este lunes en redes sociales que le detectaron una “patología prostática” en estudios de rutina que se realizó semanas atrás y aclaró que seguirá en su cargo porque el problema de salud no le impide cumplir sus funciones con normalidad.“Hace pocas semanas cumplí 50 años. Desde mediados de diciembre, como corresponde por mi edad y antecedentes familiares inicié una serie estudios. Como resultado me detectaron una patología prostática. El tratamiento no me va a impedir continuar con mis funcionas habituales, pero sí respetando al pie de la letra lo que los profesionales recomiendan”, contó en la filmación que publicó en su cuenta de Twitter.El funcionario del Frente Progresista Cívico y Social -que no dio más detalles de la patología que le descubrieron- explicó que “en los próximos días” va a iniciar “los tratamientos indicados” y destacó la importancia de los “controles periódicos” que le permitieron en su caso una “detección temprana”.El abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y padre de dos hijos asumió la intendencia en diciembre de 2019 en reemplazo de Mónica Fein y su cargo es hasta el mismo mes de 2023.Su carrera como dirigente político comenzó en 2001 como concejal de la misma ciudad. En 2007 se convirtió en diputado provincial y de 2013 a 2015 se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Posteriormente y previo a llegar a ser jefe comunal, trabajó como secretario general de la Municipalidad de Rosario hasta 2017.Pablo Javkin es hijo de Eduardo Javkin, uno de los médicos más distinguidos de Santa Fe y actual vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario. Su madre, Mirta Guelman, también fue una destacada profesional de la salud reconocida en el ámbito de la pediatría y por sus investigaciones y desempeño como profesora.Conocida la noticia, políticos de diferentes fuerzas, personalidades locales y ciudadanos se unieron para llevarle al intendente un mensaje de aliento y pronta recuperación."Fuerza, Pablo". Por estas horas, esa frase es tendencia en Twitter Argentina. El deseo de pronta recuperación para el intendente Pablo Javkin, quien este lunes contó que le detectaron una patología prostática por la que deberá ser tratado, se replicó con fuerza en redes sociales. Políticos de diferentes fuerzas, personalidades locales y ciudadanos se unieron para llevarle un mismo mensaje de aliento.