Más de 260 mil adolescentes de 16 y 17 años se anotaron en las becas Progresar

cuya inscripción finaliza a fin del mes de enero, con el objetivo de alcanzar el ingreso de 1.030.000 jóvenes para que finalicen sus estudios secundarios y revincular a quienes no asisten hoy a la escuela.El Ministerio de Educación aportará equipamiento tecnológico y financiará las tutorías para acompañar a las y los jóvenes, según informó hoy un comunicado de la cartera educativa."Para una Argentina que quiere ser más justa y federal, es necesario una educación pública de calidad y nosotros como Estado somos los primeros responsables de que las y los estudiantes estén en la escuela, recuperen aprendizajes y terminen sus estudios", apuntó el titular de Educación, Jaime Perczyk.En ese sentido, el ministro explicó queporque el gobierno "gestiona una política protectora de los derechos de las chicas, chicos y sus familias"., según se detalló.Esta política educativa, que"pretende mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias pedagógicas de estudiantes de escuelas secundarias que necesitan fortalecer aprendizajes y finalizar la educación obligatoria".El Estado nacional creó elpara financiar las distintas líneas de acción que conforman el Progresar.Según se explicó, el objetivo es "garantizar las herramientas de amparo social a las juventudes, reforzar su acompañamiento en materia de ingresos, promover políticas públicas que faciliten la posibilidad de continuar las trayectorias educativas a aquellas y aquellos que quieran formarse profesionalmente".A su vez, se pretende apoyar la finalización de la educación obligatoria o el estudio de una carrera de nivel superior., en el sitio web de Progresar: argentina.gob.ar/educacion/progresar.Los requisitos para aplicar a la beca son tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil.La confirmación de la inscripción se realizará en la época del inicio escolar, entre el 1 de marzo y el 30 de abril, donde las instituciones educativas certificarán la asistencia de los estudiantes, indicaron en el comunicado.Por último, se explicó, el programa tiene también una dimensión de fortalecimiento institucional y otra pedagógica, dado que el Ministerio de Educación aportará equipamiento tecnológico a las escuelas y financiará tutorías docentes para acompañar a los jóvenes.