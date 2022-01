Lammens: "Alto índice de vacunación permite estar ante una temporada histórica"

El ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens, sostuvo este viernes en Mar del Plata que "estamos ante una temporada histórica" a raíz del plan de vacunación, donde "la Argentina tiene más del 85% de la población con una dosis y más del 72% con dos dosis, lo que nos ubica en los niveles que tienen los países más importantes del mundo".



"Estamos ante una temporada maravillosa e histórica, debido a políticas públicas como el PreViaje y el plan de vacunación, que como argentinos debemos sentirnos orgullosos, donde tenemos los niveles de vacunación de los países centrales del mundo", destacó el funcionario.



En esa línea, Lammens sostuvo a Télam: "Tener estos niveles de vacunación nos permite alcanzar este nivel de apertura, que no haya restricciones y que los niveles de ocupación de camas de terapia intensiva sean bajos".



"Esto nos permite que se reactive el turismo, las economías regionales, se generen puestos de trabajo y al mismo tiempo muchas familias argentinas descubran lo hermoso que es nuestro país y nuestra gente", agregó.



Al referirse al crecimiento de casos activos en las últimas horas, el titular de la Cartera de turismo y Deportes expresó: "Tengo un diálogo permanente con la ministra de Salud (Carla Vizzotti) y estamos constantemente monitoreando el sistema sanitario, y sabemos que hay que seguir insistiendo y concientizando a la población con que hay que vacunarse".



Por último, al referirse sobre el pase sanitario, el ministro dijo "seremos muy exigentes en solicitarlo en todos los eventos masivos sean o no deportivos".



"En las próximas horas o el lunes me reuniré con los ministros de las provincias para pedirles que pongan hincapié en el pase sanitario, ya que es importante, y es una forma de cuidarnos entre todos", precisó.



A lo que agregó: "Si la gente está vacunada sabemos que tiene menos posibilidades de contagiarse, pero además que si eventualmente se contagia los síntomas serán leves y no tendrá que estar internada, por eso es importante tener el pase sanitario".



En ese marco, Lammens indicó que "desde que apareció el pase sanitario creció el número de personas que asisten a vacunarse. En los últimos días tuvimos más de 500 mil personas vacunándose".



Y concluyó: "Lo han criticado, pero yo creo que en la Argentina, en algunas cuestiones, debe haber grandes consensos. El programa PreViaje y la campaña de vacunación son exitosos por donde se lo mire y reitero como argentinos debemos sentirnos orgullosos".