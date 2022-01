El Pre Viaje generó un impacto económico de $1.360 millones en Entre Ríos

Política Bordet y Lammens analizaron el impacto de PreViaje en Entre Ríos

El programa nacional Pre Viaje representó para la provincia de Entre Ríos un impacto económico de 1.360 millones de pesos. Los resultados fueron analizados por el gobernador Gustavo Bordet en un encuentro con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.Según se desprende del informe dado a conocer por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Entre Ríos está entre las cuatro provincias más elegidas por los turistas para el Pre Viaje, después de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe."Articulamos acciones con el sector privado, el gobierno nacional y los gobiernos municipales para que los turistas puedan disfrutar de un verano cuidado y seguro", expresó el mandatario.En el caso de Entre Ríos el programa generó un impacto positivo de 1.360 millones de pesos desagregados en 883 millones de pesos para alojamientos; 292 millones a agencias de viajes; 134 millones a transporte; y 51 millones a otros rubros, según se desprende del informe dado a conocer por el ministro.En ese marco, Bordet detalló que "tratamos una agenda en común que tenemos con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación y la provincia de Entre Ríos. Estuvimos evaluando la marcha de la temporada turística en la provincia, que se presenta de manera espectacular, respetando los protocolos sanitarios y con ocupaciones tanto en camas de hotel como en cubiertos de restaurantes, que han colmado todas las expectativas".Según reflejan las encuestas de perfil que se realizaron en distintos puntos del territorio entrerriano, los turistas destacaron la seguridad sanitaria, junto con Termas, playas y naturaleza, como los principales motivos de visita a Entre Ríos."Tanto la costa del río Uruguay como del Paraná y las ciudades del centro vienen teniendo una temporada muy buena; también teniendo en cuenta las fiestas populares y los carnavales que se avecinan hay perspectivas para los meses que vienen de un turismo masivo en la provincia, que estábamos necesitando", acotó.Señaló que "se venía plantando en los meses anteriores una franca recuperación a partir de septiembre, pero este verano superó todas las expectativas, estamos en niveles superiores a la pre pandemia".Destacó que contamos además "con programas nacionales que se han instrumentado, como Pre Viaje, que han dado un resultado muy positivo en la provincia de Entre Ríos".Por otro lado, dijo que conversaron sobre aspectos que están ligados a la marcha de muchos programas deportivos en conjunto con Nación: "Hemos llevado adelante Turismo Social, con contingentes a Chapadmalal de abuelos de nuestros Centros de Jubilados de distintas localidades, coordinado con el programa que tiene el Ministerio nacional", indicó.También destacó "la marcha de muchas obras en clubes que se están llevando adelante, con proyectos de polideportivos; y está planteado el acompañamiento del ministro desde el primer momento y seguir trabajando de esta manera para poder reactivar plenamente la actividad turística en la provincia".Por su parte, el ministro Lammens señaló que "analizamos con el gobernador los resultados del plan Pre Viaje en Entre Ríos; y nos sorprendimos juntos, ya que ha tenido un impacto económico de 1.360 millones de pesos para Entre Ríos, una provincia que es emblemática en términos turísticos".Resaltó el hecho de que "para la Argentina, que tenga una repercusión económica de ese tipo, representa una federalización muy clara de los recursos, donde los principales centros emisores de turistas son las grande capitales, como ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Rosario, Córdoba; se genera esa redistribución de los recursos que impacta directo en muchas pymes entrerrianas".En ese sentido, hizo notar que "más de 880 millones de pesos de esos 1360 millones de pesos son para hoteles, que tan mal han pasado y que en este plan ven la característica más virtuosa que tiene, que sale de la lógica de los subsidios tradicionales y que pone a las empresas a trabajar; y a los entrerrianos, a tener una temporada de verano con niveles de ocupación record en todo el país y Entre Ríos no es la excepción. Nos pone muy contentos tener estos niveles de ocupación".Por otro lado, destacó los "desafíos que tenemos para este 2022, donde hemos trabajado muy bien en medio de la pandemia en el 2020 y 2021 con playones deportivos en más de 10 municipios de la provincia, con más de 100 instituciones a través del programa Clubes en Obras. Una agenda muy completa y que se ha llevado adelante con mucho éxito en las dos áreas, tanto deporte como turismo, que hoy es la gran estrella y lo que está empujando la recuperación económica del país".El funcionario advirtió que "esto no sería posible sin un trabajo coordinado que venimos haciendo con el sector privado; el sector turístico representa casi 10 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina, genera más de un millón de empleos. Y Entre Ríos es una provincia emblemática en términos turísticos, así que no nos sorprende que tenga estos números, pero si nos pone muy contentos, porque es una industria estratégica para la argentina y para Entre Ríos por lo que significa para la generación de empleo; y acá se recibió una inyección de liquidez luego de un momento muy duro que nos hace mirar con otra perspectiva el futuro".Por último, indicó que "vienen dos años de crecimiento para la Argentina y hay que apuntalar un sector estratégico como es el turismo. Programas como este lo que hacen es fortalecer esas empresas, generar trabajo. En noviembre en las principales localidades turísticas ya tuvimos crecimiento del empleo registrado. Este programa impulsa también la formalidad, que es tan importante; por eso estamos muy contentos con los resultado de Pre Viaje en general y en Entre Ríos en particular".