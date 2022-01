Argentina fue elegida para la Presidencia Pro Tempore 2022 de la CELAC

El canciller Santiago Cafiero agradeció esta mañana el apoyo unánime de los países miembros para la elección de Argentina en la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y remarcó: "Trabajaremos en el fortalecimiento institucional de la CELAC con espacios de diálogo y concertación, siempre con la agenda abierta, siempre convocando a todos y escuchando todas las voces"."Para la Argentina es un gran honor encabezar la Presidencia Pro Tempore en este año 2022", destacó Cafiero, y amplió: "Es un orgullo porque entendemos la línea temporal en la que estamos, porque esto no se inicia hoy, no es algo que se arranca de cero"."Para nuestro país haber recibido unánimemente la confianza, es realmente un compromiso y así lo queremos plantear, como un compromiso de trabajo colectivo", enfatizó el canciller.Cafiero presentó los 15 ejes de acción que propone discutir la Argentina: la recuperación económica post COVID; estrategia sanitaria regional; cooperación espacial; ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social; gestión integral de desastres; educación; fortalecimiento institucional y agenda CELAC contra la corrupción; seguridad alimentaria; diálogo con socios extrarregionales; integración de infraestructura latinoamericana y caribeña; cooperación ambiental; desarrollo y perfeccionamiento de la operatividad de la CELAC; mejora de la situación y condición de las mujeres en los países miembros; transformación digital y cooperación; y cultura."Este es el plan de trabajo que la Argentina propone. Es el punto de partida, es una agenda abierta a discusiones, a incorporar nuevos desafíos, nuevas metas, y como ustedes saben esto es colaborativo y comunitario. Queremos discutir, debatir, en el marco del respeto, entender cada una de las particularidades de cada uno de los países, para tener una agenda de trabajo integral, participativa y profundamente democrática", afirmó Cafiero.Durante la Sesión Plenaria de la XXII Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Cafiero aseguró que se van "a seguir desarrollando programas que hagan hincapié en la soberanía alimentaria para luchar contra la pobreza y el hambre".El canciller argentino agradeció a las delegaciones presentes el apoyo que siempre ha tenido la región con la causa Malvinas. "Este año se van a cumplir 40 años del conflicto en el Atlántico Sur y seguir contando con el acompañamiento y el entendimiento de que el reclamo de la soberanía argentina se hace en paz y por las vías diplomáticas, fortalece la posición de Argentina para buscar una salida negociada con el Reino Unido como establece Naciones Unidas".Finalmente, Cafiero sostuvo: "El Papa Francisco dijo, en su encíclica Fratelli Tutti, que el mundo se guíe por una ética de las relaciones internacionales. La CELAC es un testimonio vívido de que ese objetivo no es una utopía".