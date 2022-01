El gobierno “no evalúa” restricciones en fronteras, pero tampoco las descarta

Sociedad Argentina superó por primera vez los 100 mil contagios diarios de coronavirus

Frente a la tercera ola de COVID-19, con récord de contagios que se superan día a día, el Gobierno nacional no descarta volver a cerrar las fronteras.Fue la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, quien lanzó la advertencia a raíz del avance de la variante Ómicron. “Estamos preocupados”, alertó la funcionaria, y señaló que si bien “en cuestiones de fronteras, en este momento no estamos evaluando ninguna restricción, tampoco podemos descartarlo”.Desde octubre del año pasado, en medio de varias flexibilizaciones, el Poder Ejecutivo permite el turismo de extranjeros provenientes de países limítrofes a través de los denominados “corredores seguros”. Se trata de los diferentes aeropuertos, puertos y pasos fronterizos habilitados paulatinamente para el ingreso de pasajeros, “de conformidad con la evolución de la situación epidemiológica” de cada localidad.Esta fue una de las principales medidas que se tomaron luego de que se anunciara la reapertura de las fronteras para turistas provenientes de países limítrofes, en un primer momento, y de cualquier parte del mundo, a partir de noviembre.Como consecuencia del incremento de tráfico internacional que demandaba esa iniciativa, las autoridades nacionales debieron establecer los “puntos de entrada al país, trayectos y lugares que reúnan las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria”. La semana pasada, en medio del aumento exponencial de contagios, el Gobierno estableció nuevos requisitos para el ingreso de personas al país, mediante el cual las operadoras de transporte tienen más herramientas para controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.Con respecto a otro tipo de restricciones, Sonia Tarragona explicó que “desde hace tiempo la decisión quedó en manos de los gobernadores, porque la realidad en distintas jurisdicciones es diferente” y “las recomendaciones nacionales son el piso, el mínimo”.Por primera vez en casi dos años de pandemia, Argentina superó este jueves los cien mil casos diarios. El Ministerio de Salud reportó 109.608 contagios y 40 muertes por COVID-19. La cifra representa el doble de lo que se registró la semana pasada.“Afortunadamente el aumento en el número de casos no se ve acompañado por más internaciones, casos graves o muertos”, señaló la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria quien precisó que “hay un crecimiento grande de casos de Ómicron en CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y Chaco”. “En otros territorios todavía hay predominancia de la variante Delta”, agregó.