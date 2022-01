Moroni dijo que el promedio de aumentos salariales es “cercano al 49%” en un año

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que "el salario va a estar por arriba de la inflación" y afirmó que las paritarias "han cumplido con su objetivo de ir manteniendo el salario en algunos casos y en otros ganando un par de puntos" respecto al alza de precios anual.



"Los últimos datos que tenemos es que, con las paritarias que ya estaban negociadas, que no incluye la negociaciones en curso ni los bonos en diciembre, es decir con los datos que teníamos hasta octubre, el promedio de las convenios colectivos va a estar cercano al 49%, medido en diciembre contra diciembre", dijo Moroni a Télam.



"Con las reaperturas que tenemos y los bonos que negociaron en fin de año, el salario va a estar por arriba de la inflación", agregó el ministro en una entrevista con Télam.



Moroni aclaró que "puede ser que en algún gremio en particular esto suceda más tarde, porque el año paritario no coincide con el año calendario; por ejemplo, en el sector público va de mayo a mayo" y explicó que "hay paritarias que a lo mejor esta recuperación del salario suceda en enero, febrero o marzo".



"Pero lo que estamos viendo es que la paritaria ha cumplido con su objetivo de ir manteniendo el salario en algunos casos y en otros ganando un par de puntos respecto a la inflación", analizó, y a modo de ejemplo planteó que la negociación de "Bancarios estará en el 51%".



- Tras el rechazo opositor al Presupuesto 2022, que preveía una inflación del 33% y a partir de allí se negociaban las paritarias, ¿cómo imagina este año?

- Normalmente lo que hacemos es discutir con el Ministerio de Economía, que fija una serie de proyecciones, y en base a eso nosotros trabajamos en el esquema a los acuerdos paritarios. Es una charla que tenemos pendiente con el Ministerio de Economía.



- La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) prevé un crecimiento del 2,7% y el Banco Mundial del 2,6% para la Argentina en 2022. ¿Eso cómo se traduciría en trabajo?

- En realidad el Presupuesto y las estimaciones del Ministerio de Economía son superiores a ese crecimiento. Lo que estamos estimando es, que de seguir este ritmo de crecimiento previsto en la economía, podemos subir un poco más la generación de puestos de trabajo.



El año pasado teníamos 700 mil trabajadores suspendidos, que este año volvieron a trabajar. Es decir, se reactivaron 700.000 puestos de trabajaron y se crearon unos 300 mil.



Estamos estimando que el año que viene podemos estar en esos valores, entre 300 y 400 mil nuevos puestos de trabajo.



- La actividad económica había caído 9,9% en 2020. ¿En 2021 se recuperó todo eso?

- En 2021 recuperamos, cuando podamos medir el último trimestre, porque la última medición que tenemos es hasta el tercer trimestre. En ese momento, prácticamente, habíamos recuperado casi la totalidad del empleo perdido, el trabajo en el sentido amplio, el de autónomos, monotributistas y en relación de dependencia. Y en diciembre yo creo que vamos a superar, porque lo que nos estaba faltando era el sector servicios, que todavía estaba sujeto a restricciones. Creo que vamos a estar por encima de los valores de 2019. De hecho la industria manufacturera y construcción están en valores arriba de 2019.