Entrerriano será jefe de gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura

El dirigente entrerriano Jorge Ruiz será el nuevo jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La oficialización del nombramiento se producirá en las próximas horas, luego de los cambios que decidió introducir su titular, Julián Domínguez, en el inicio de este 2022.



Ruiz es un histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos. En los ‘90 fue el director del Consejo Delegado Entre Ríos de la entidad, lugar desde donde ejerció una fuerte oposición a las políticas que en aquellos años llevó adelante Carlos Saúl Menem. Luego fue sucedido en el cargo por Alfredo De Ángeli, el hoy senador nacional entrerriano por Juntos por el Cambio.



Ruiz, además, es integrante desde hace muchos años de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), fue presidente de la entidad en varias ocasiones y hoy se desempeña como consejero.



Ruiz viene desempeñándose desde hace un mes en su nuevo cargo y, en consecuencia, jugó un rol central en las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura, sobre todo en el tema carnes.



La Jefatura de Gabinete de Asesores tiene incidencia en forma transversal en todas las secretarías del Ministerio, por lo que el papel de Ruiz será trascendente. No será formalmente el viceministro –ese cargo lo ocupa el Secretario de Agricultura (Matías Lestani)– pero sus posiciones y decisiones tendrán mucho peso.



Carne



Ruiz anticipó cuáles serán algunos de los lineamientos de su gestión, y dijo que en primer lugar buscará “adaptar la producción a la realidad de un país fundido, como la Argentina”.



Remarcó, en este sentido, que trabajará para “lograr un equilibrio” en donde “los productores obtengan márgenes de rentabilidad razonable sin perjudicar la mesa de los argentinos”, al tiempo que se pronunció a favor de la instrumentación de políticas para aumentar la productividad de los rodeos “y que tengamos más terneros y más kilos de carne” de manera de cubrir el mercado interno y atender los mercados internacionales. “No nos tiene que pasar lo que nos sucedió en 2019/2020 donde nos comimos más de lo que producimos”, subrayó.



Consideró que la histórica relación 80% consumo interno y 20% exportación es “razonable”, pero enfatizó que para mejorar los volúmenes exportables será indispensable incrementar la producción “para no tener los altibajos y contratiempos que hemos tenido”.



Confirmó, asimismo, que se cumplirá con las cuotas Hilton y 481, y las exportaciones a Chile, Colombia e Israel, entre otros países, y, también, las ventas a China de las categorías autorizadas de vacas de conserva y toros. Advirtió, no obstante, que “no queremos que nos ocurra lo que nos ha sucedido en otros tiempos cuando un solo país nos chupa todo lo que producimos”, en clara alusión al gigante asiático.



Brucelosis



Con relación a la brucelosis, donde Entre Ríos mantiene una dura disputa con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ruiz –un ferviente defensor del plan elaborado por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) para luchar contra la enfermedad- anticipó que se sentará a dialogar con Relaciones Exteriores para plantear la alternativa que propone Entre Ríos.



“Nosotros venimos sosteniendo que el programa de la provincia es absolutamente viable, y entendemos que en el caso de que inspectores veterinarios chinos vengan a la Argentina a evaluar la situación sanitaria van a poder individualizar a una provincia que, por estructura sanitaria y trabajo realizado, tiene un sistema distinto al resto del país”, resaltó.



“Ese es el camino y, para eso, desde la Coprosa y la Fucofa se ha encarado un trabajo muy prolijo donde se demuestran los antecedentes desde 2004/2005 a la fecha y se plantea un programa de lucha similar al de Uruguay, con una estricta vigilancia que da como resultado la identificación del porcentaje de campos que podamos tener infectado”, cerró Ruiz.