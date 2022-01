ATE analiza pedir la vuelta al trabajo remoto, pero sin tareas a deshora

Ante la suba de contagios de Covid-19, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que evaluarán la posibilidad de solicitar que transitoriamente se vuelva al teletrabajo en la administración pública provincial. Pero exigirán que se apliquen “todas las garantías” para evitar la sobrecarga y el trabajo a deshora.



El tema será evaluado por la comisión directiva provincial de ATE en una reunión que se realizará a mediados de la semana próxima. “Nos vamos a juntar para tratar varios temas y este es uno”, señaló Muntes.



Apuntó que “por ahora en los organismos más grandes se está trabajando con guardias mínimas” debido a que hasta el 14 de enero se cumple el período de receso administrativo en todas las dependencias estatales. “La mayoría de los trabajadores de la administración pública provincial se encuentra de receso o licencia, por eso no se da el conflicto. Pero si esto sigue así no se va a poder trabajar en los organismos donde hay cientos de trabajadores asignados”, advirtió el titular de ATE.



Por eso adelantó: “Seguramente vamos a plantear volver al teletrabajo”. Pero aclaró que exigirán que se cumplan “todas las garantías, porque sabemos que el teletrabajo muchas veces implica tener que trabajar a deshora”, dijo a a Apf.



Muntes se refirió también a la decisión del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) de volver al sistema de burbuja para el trabajo presencial y autorizar el teletrabajo. “El Copnaf se adelantó, y tenemos entendido que también el Iafas, pero todavía no tenemos ninguna norma desde el Ministerio de Salud”, apuntó al respecto. Y añadió: “Nos llama la atención que el Copnaf tome la iniciativa y no haya una coordinación con el Gobierno provincial en su conjunto.