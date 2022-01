Gobierno, empresarios y sindicalistas dialogaron sobre negociaciones con el FMI

Cuatro ministros, entre ellos el de Economía, Martín Guzmán, dialogaron con líderes empresariales y sindicales sobre los índices de la recuperación económica, la marcha de las negociaciones con el FMI y las oportunidades que se presentan para la industria y la agroindustria.



Los dirigentes compartieron un almuerzo en el quincho de la terraza del Palacio de Hacienda, donde Guzmán estuvo acompañado por sus pares de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y de Salud, Carla Vizzotti, se informó oficialmente.



En este marco, se destacó la importancia de trabajar en consenso entre las autoridades del Estado y los representantes del sistema productivo y laboral para fortalecer a la Argentina de forma general y, en particular, en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir un acuerdo que no dañe al proceso de recuperación que está viviendo la Argentina.



Durante el encuentro, también se reflexionó en torno las soluciones concretas que se precisan para afrontar los desafíos de la economía argentina. En este sentido, se analizó la situación de la pandemia y el avance de las políticas de salud implementadas por el Estado para mantener el funcionamiento de la actividad económica.



Asimismo, los funcionarios y empresarios dialogaron de forma constructiva e informativa, e hicieron hincapié en la necesidad de articular soluciones para la transición de los planes sociales, en el marco del programa Potenciar Trabajo, hacia políticas de generación de empleo genuino en el país.



Además, en la reunión se resaltaron las posibilidades de los sectores de la industria, la agroindustria y el consumo masivo en el contexto de la recuperación económica, y se dialogó sobre la importancia de que se siga recuperando la demanda y el salario real, tanto para el bienestar de los trabajadores como para fortalecer al mercado interno.



En el almuerzo también estuvo presente el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, Rodrigo Ruete.



En tanto, por el sector privado participaron Antonio Aracre (Syngenta); Laura Barnator (Unilever); Daniel Herrero (Toyota) y Verónica Marcelo (Aceitera General Deheza).



En representación del sector sindical estuvieron uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer; el secretario general del Sindicato de Seguros; Jorge Sola; el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez; y el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.



Daer, en declaraciones a la prensa al finalizar el almuerzo, dijo que en la reunión hablaron sobre “la posibilidad de una convergencia” de todos los sectores “para trabajar en la baja de la inflación”.



Consideró que “hay que hacer una verificación estricta de los precios de los bienes de primera necesidad” y al mismo tiempo destacó que “no hay pauta paritaria".



"Los salarios van a acompañar el proceso inflacionario que esperemos que sea menor (al del año pasado) y ganarle”, dijo.



Daer explicó también que Guzmán “hizo un comentario similar al que hizo ayer con los gobernadores sobre las dificultades que tienen para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.



“Nosotros somos conscientes de las dificultades y acompañamos la posición de que no puede haber un plan que genere recesión y mayor pobreza en Argentina”, señaló Daer.



El encuentro de hoy es una especie de continuidad del que mantuvieron ayer el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán con gobernadores, a quienes informaron sobre la marcha de las negociaciones con el FMI:



“Para nosotros no es posible lograr la idea de una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros ajustar la economía es achicarla, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos. Por lo tanto, la palabra ajuste está desterrada de la discusión, y para nosotros el secreto es crecer”, dijo ayer el jefe del Estado.



Guzmán, por su parte, señaló que “la diferencia entre lo que plantea el Fondo y el Gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo; es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía".



Del encuentro de ayer, celebrado en el Museo de la Memoria de Casa Rosada, participaron -de manera presencial y virtual- mandatarios y funcionarios de todas las provincias, con excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.