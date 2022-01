Firmaron convenios para ejecutar nuevas obras de infraestructura en Victoria

Foto 1/2 Foto 2/2

En un acto desarrollado este jueves en la ciudad de Victoria, la vicegobernadora Laura Stratta junto al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto y el intendente Domingo Maiocco suscribieron convenios para la ejecución de nuevas obras de infraestructura en la ciudad.



Se trata en primer lugar, de la firma del convenio para llevar adelante la Renovación de cañerías de H.F. y A.C. en el casco urbano de la localidad en el marco del "Plan Argentina Hace – Recambio de Redes" con un presupuesto de 270 millones de pesos; en segundo lugar el "Proyecto de pavimentación Barrio FESTRAM" correspondiente al Plan "Argentina Hace - I" presupuestado en 43,2 millones de pesos; y en tercer lugar con un monto de casi 19 millones de pesos, la ejecución de la obra "Casa Cuidadores de la Casa Común" en la localidad. Todas estas intervenciones serán financiadas con recursos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.



La vicegobernadora Laura Stratta al tomar la palabra resaltó el valor de "cumplir con la palabra y desarrollar obras que nos permitan mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos".



Apuntó que esta inversión en infraestructura para Victoria también significa "generación de puestos de trabajo" y en ese sentido, afirmó: "Para que la Argentina crezca y se desarrolle necesitamos generar trabajo genuino. Por eso también quiero agradecer al presidente de la Nación Alberto Fernández, al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y agradecerte Enrique porque cuando asumimos un compromiso cumplimos con la palabra empeñada y eso es lo más importante en estos tiempos que nos han tocado atravesar: cumplir y construir confianza son las bases para quienes trabajamos en política y para quienes creemos que la política repara y que la política transforma".



La presidenta del Senado entrerriano, puso de relieve además la dinámica del trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio que "siempre redunda en respuestas que nos permiten desarrollarnos, crecer y hacerlo de un modo respetuoso que justamente es lo que nos están pidiendo las y los vecinos. Trabajar fuerte, articulados, sin intereses particulares sino con intereses generales que nos permitan trazar objetivos comunes para seguir hacia adelante".



Además, tras recordar que el recambio de la cañería más antigua de Victoria era un proyecto que también impulsó su padre cuando fue Intendente de la ciudad, manifestó: "Los municipios no pueden hacerse cargo de muchas obras con sus propios presupuestos y necesitan de gobiernos provinciales y nacionales comprometidos, legisladores que sancionen leyes que necesita la Provincia, y concejales que acompañen también los desafíos que tienen las ciudades".



La Vicegobernadora luego hizo referencia a la obra en el barrio Festram, cuya firma de convenio específico se llevó adelante también este jueves en la plaza del barrio ante la presencia de vecinas y vecinos del lugar.



"El pavimento es dignidad", manifestó Stratta al respecto. "Eso tiene que ver con el Estado presente, el Estado que está, que resuelve, que pone la cara, el cuerpo, que no se esconde y que sobre todo, tiene empatía. Hay que tener mucha empatía cuando uno tiene lugares de responsabilidad para ponerse en el lugar del otro y saber cuáles son las demandas", afirmó.



En ese sentido, agradeció especialmente al gobernador Gustavo Bordet por la cantidad de obras en marcha en esa ciudad: "Tiene que ver con lo que nuestra sociedad necesita, pero sobre todo con el compromiso político que asumimos de poder llevar dignidad, de generar respuestas y seguir por esta senda de la articulación y el desarrollo sostenible".



En otro orden, la Vicegobernadora remarcó la importancia de que la sede de Cuidadores de la Casa Común de Victoria pueda ser una realidad, en base a otro de los convenios suscriptos este jueves.



"Esa casa afianza el proyecto de Cuidadores y les permite crecer y desarrollarse a jóvenes que hasta hace unos años permanecían desempleados, jóvenes que terminaron la escuela a partir de este proyecto, porque además del desarrollo económico también tenemos que hablar de desarrollo social y humano", reflexionó Stratta.



"Inversión histórica en Entre Ríos"



Por su parte el titular del Enohsa, Enrique Cresto, sostuvo: "Es una satisfacción firmar convenios que se traducen prontamente en obras, puestos de trabajo y progreso. Tenemos una agenda amplia de desarrollo a lo largo y ancho de la Provincia que llevamos adelante junto al gobierno provincial. Esta importante obra en Victoria, con una inversión de mil millones de pesos, permitirá el recambio de cañerías que tienen más de 100 años. Se está haciendo en Concepción del Uruguay y se suma a dos proyectos importantes en Paraná y Concordia".



"Estas obras son las que quedan para la posteridad y modifican la vida de las personas", puntualizó al tiempo que agregó: "Estamos desarrollando el mayor programa de agua y saneamiento en la Argentina desde el año 1900. Cuando arrancamos había 11 obras del Enohsa en el país y 70 de Obras Públicas; en marzo vamos a tener 5.000. Eso no solo es crecimiento para las localidades y regiones, sino también es parte fundamental de la reactivación económica".



"Si recorremos la Provincia veremos carteles de obras de agua y saneamiento en ciudades, pueblos, comunas y juntas de gobierno. También tenemos una importante presencia de otras obras públicas y de vialidad, con una inversión histórica en Entre Ríos. No van a encontrar intendente o presidente de comuna, independientemente de su partido, que no tenga una obra de Nación y esta es la manera en la que estamos construyendo verdaderas políticas de Estado", expresó Cresto.



Trabajo articulado



En tanto, el intendente Domingo Maiocco, dijo que el recambio de cañerías es el resultado "de un trabajo articulado con Nación, con gente del Enhosa que trabajó constantemente con la Secretaria de Planeamiento, particularmente con Hugo Jara y su equipo y en poco tiempo pudimos lograr la firma de este convenio marco que será una obra trascendente para Victoria".



También el Jefe Comunal tras resaltar el apoyo de la Nación y la Provincia para llevar adelante iniciativas en su localidad, señaló que el Barrio Festram además de la pavimentación recibirá una gran cantidad de mobiliario urbano por parte de la Nación.



Participaron de los actos de firma de convenios también la secretaria de Planeamiento de la provincia, Eugenia Mayr, el director Zonal de Arquitectura Local, Gastón Gabial, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Victoria, Ana Schutz, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; además de la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, concejales y público en general.