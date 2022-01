"El Gobierno nacional garantiza ejecución de obras a lo largo y ancho del país"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, mantuvo hoy un encuentro con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para supervisar detalladamente el curso y continuidad de las obras públicas en todo el país, y acelerar el desarrollo de los proyectos en cada provincia.

El ministro coordinador, que está al frente de la reasignación de las partidas presupuestarias para subsanar la falta de Presupuesto 2022, trabaja "en garantizar la ejecución de la obra pública en el marco de nuestro país federal, comprometer y asegurar todos los recursos para las obras que se necesitan en los plazos previstos'', explicó Manzur.



El ministro coordinador instruyó a los equipos técnicos de Jefatura de Gabinete para que, junto a los equipos técnicos de cada jurisdicción, "trabajen inmediatamente en redefinir las readecuaciones presupuestarias necesarias, en torno a las prioridades territoriales, y con una distribución equitativa", detalló el jefe de Gabinete a la vez que explicó que "vamos a seguir coordinando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todas las argentinas y los argentinos. Nuestro gobierno garantiza que lleguen las obras que tienen que llegar a lo largo y ancho del país".



Manzur fijó una agenda de trabajo que el ministro de Obras Públicas, junto a las y los gobernadores, deberán llevar adelante para dar continuidad a las obras iniciadas, de modo de acelerar el desarrollo de las que están en marcha o han sido proyectadas en cada provincia. Además, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de establecer una sinergia entre obra pública y otras carteras de gobierno, como Producción y Turismo.



Al término del encuentro Katopodis manifestó que "hay una decisión del Gobierno Nacional de llegar con todas las obras que estaban planificadas a cada rincón de la Argentina. No vamos a dejar a los argentinos sin obra pública. Y enfatizó que "la obra pública no se frena en nuestro país, con o sin presupuesto, con la oposición trabajando responsablemente o no".



Y agregó "garantizamos que los recursos lleguen a todas las localidades, a los 2300 municipios de las 24 jurisdicciones. Esa obra pública que estamos distribuyendo y comprometiendo con las y los gobernadores de cada provincia, tiene el sello de la producción y el trabajo. Son obras que reactivan, que recuperan, que ponen más en marcha aún el movimiento de la economía".



"Estamos en condiciones de comprometer el 2,5 del PBI en la Argentina, veníamos del 1,1 del PBI cuando terminó el gobierno del ex presidente Macri. Hoy estamos más que duplicando ese nivel de inversión. El presupuesto de obra pública se está duplicando. En el 2022 estamos en condiciones de duplicar las rutas, las obras de saneamiento y las viviendas en la Argentina", finalizó.