Propuesta de Argentina al FMI: consolidación fiscal y reducción de la emisión

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló a los gobernadores que la propuesta de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye, entre otros aspectos, una consolidación fiscal gradual, una reducción de la emisión monetario para financiar al Tesoro, el establecimiento de tasas de interés reales positivas y un tipo de cambio real consistente con superávit comercial.El ministro detalló que "el Gobierno busca reducir el déficit al mismo tiempo que el Estado juegue un rol contracíclico que apuntale la recuperación económica".Guzmán dijo que entre 2020 y 2021 hubo una reducción muy fuerte del déficit de una forma virtuosa, sobre la base de una recuperación económica y del empleo que permitió un incremento de la recaudación y sobre esa base se llevó adelante una política contracíclica, expansiva y sobre el gasto de capital".Otros puntos del aspecto fiscal incluyen "una política fiscal contracíclica para apoyar la recuperación en curso, mejorar la focalización del uso de los recursos del Estado, impulsar el gasto de capital, Educación, y Ciencia & Tecnología, para aumentar losmultiplicadores de corto plazo y el crecimiento a largo plazo y un fortalecimiento de la administración tributaria que incremente la progresividad".Guzmán admitió que es "este el punto medular entre lo que pide el FMI y lo que propone la Argentina. El FMI propone un programa de ajuste del gasto real que detendría la recuperación económica versus un programa que mantiene la recuperación económica que la Argentina está viviendo".Sobre este punto, el ministro explicó que "como Estado nación es muy importante que estemos todos alineados en defender los intereses de la Argentina. Lo que estamos haciendo es negociar no solo para los próximos meses sino para todos los próximos años. Nosotros nos ponemos la camiseta de Argentina y cada quien debe definir qué camiseta tiene puesta".El jefe del Palacio de Hacienda reveló que sí hay un entendimiento con el FMI en el tema de las reservas y estimó "en un rango de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, el crecimiento anual de las reservas".El ministro también dijo que se coincidió con el FMI en una reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro y en que no haya un financiamiento sistemático, sino que "la oferta monetaria crezca cuando la demanda monetaria crezca".Guzmán también dijo que "el acuerdo no se alcanzó no solo porque hay diferencias con el organismo, sino también por la falta de apoyo de algunos miembros de la comunidad internacional".El responsable de la cartera económica explicó que "un acuerdo con el FMI es importante" para que cada vez que haya un vencimiento de la deuda con el organismo, "envíe los derechos especiales de giro (DEG)", con los cuales se le pagará y afirmó que "eso es lo que se está discutiendo acá".En cuanto al programa monetario, la propuesta argentina, además de una reducción gradual de las transferencias del BCRA al Tesoro, también contempla la aplicación de tasas de interés reales positivas para respaldar la demanda de activos denominados en pesos, teniendo en cuenta el costo cuasi fiscal, un fortalecimiento del canal de ahorro-inversión en moneda local, la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local, transparencia en el régimen de encajes.En referencia a la baja de la inflación, además de la reducción de la emisión monetaria, la Argentina propone "el fomento del crecimiento sostenido de la producción de transables y políticas de precios e ingresos para coordinar expectativas y objetivos".Finalmente, respecto del tipo de cambio, la propuesta oficial incluye un tipo de cambio real consistente con el superávit comercial, la acumulación de reservas Internacionales y la regulación de la cuenta financiera".